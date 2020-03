Πορτοκάλογλου: «Βλέπω πολλές φορές στο καμαρίνι τον Λαυρέντη και ακούω το τρανταχτό γέλιο του» (vid)

Για τον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, αλλά και την απώλεια του αναφέρθηκε σε δηλώσεις του ο γνωστός τραγουδοποιός Νίκος Πορτοκάλογλου.

Το πρωί της Πέμπτης (5/3), ο Νίκος Πορτοκάλογλου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Πρωινό» για τα πλάνα του, τον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα και την επέμβαση που έκανε στη σπονδυλική του στήλη εξαιτίας ενός σοβαρού προβλήματος που είχε με τη μέση του.

«Όταν χάθηκε ο Λαυρέντης αρχές Σεπτεμβρίου το σοκ ήταν τρομακτικό. Ήμασταν αρκετά κοντά όλο αυτόν τον χρόνο. Η πρώτη μου σκέψη ήταν να εγκαταλείψω αυτό το σχέδιο της νέας παράστασης, αλλά πολύ γρήγορα άλλαξα γνώμη γιατί θυμήθηκα την αγαπημένη ατάκα του Λαυρέντη: "The show must go on"... και είπα θα το κάνω.

Θυμάμαι διάφορες συζητήσεις που είχαμε κάνει. Και αυτός είχε χάσει στενούς φίλους, όπως τον Σάκη Μπουλά. Είχε πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού του τον θάνατο. Είχε περάσει μία περιπέτεια με την καρδιά του όταν ήταν σαράντα. Πάντα το σκεφτόταν» είπε αρχικά ο γνωστός καλλιτέχνης για τον φίλο και συνάδελφό του.

«Ήταν άνθρωπος πολύ ζωντανός που αγαπούσε τη ζωή, το φαγητό, το ποτό και τις παρέες. Μου έλειπε πολύ στις πρόβες. Η παράσταση γίνεται στο ίδιο μέρος που ήμασταν και πέρυσι. Πολλές φορές στο καμαρίνι τον βλέπω. Τον αισθάνομαι κοντά. Ακούω το τρανταχτό γέλιο του. Είναι δύσκολα τα πράγματα για την οικογένειά του. Είναι ακόμα πολύ νωπά τα πράγματα» πρόσθεσε.

