Έξαλλος ο Γιώργος Τσαλίκης: Του έριξε άκυρο η Άντζελα Δημητρίου μπροστά στις κάμερες (vid)

O κακός χαμός έγινε στην επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Η Παριζιάνα» στο Θέατρο Broadway, το βράδυ της Τρίτης (5/11).

Ο Γιώργος Τσαλίκης και η Άντζελα Δημητρίου συναντήθηκαν τυχαία, λίγες μέρες μετά τη διάλυση της συνεργασίας τους, και ένας φωτογράφος τους ζήτησε να ποζάρουν μαζί.

Ο τραγουδιστής ήταν άνετος και διαθέσιμος, όμως η Άντζελα του γύρισε την πλάτη. Θυμίζουμε πως οι δύο καλλιτέχνες επρόκειτο να συνεργαστούν, όμως η λαϊκή τραγουδίστρια αποχώρησε τελευταία στιγμή για προσωπικούς λόγους.

Ο Γιώργος Τσαλίκης την πλησιάζει και της μιλάει για να φωτογραφηθούν μαζί, αλλά η Άντζελα Δημητρίου του γυρίζει την πλάτη. «Σήμερα με έφερε μπροστά στις κάμερες σε πολύ δύσκολη θέση. Εγώ στη ζωή μου, 20 χρόνια, καραγκιοζιλίκια δεν έχω κάνει ποτέ! Δεν θα κάνω τώρα!» δήλωσε εκνευρισμένος ο Γιώργος Τσαλίκης.

«Τον επιχειρηματία ρωτήστε γιατί αποχώρησα, όχι τον κύριο Τσαλίκη. Άλλαξε όλο το concept της συνεργασίας μας ξαφνικά. Βγήκαν και είπαν κάποια πράγματα τα οποία δεν ευσταθούν, είναι ψέματα. Αυτό που έχω εγώ να πω στον Γιώργο Τσαλίκη και στο 4711 είναι να ‘ναι καλά, ο καθένας βρίσκει τον δρόμο του. Δεν θα ήμουν guest. Θα έκανα δύο προγράμματα, συν ένα με τον Γιώργο Τσαλίκη. Ξεκινάω στο FIX τέλος Νοέμβρη. Θα είμαι κριτής στο Just the Two of Us» δήλωσε, από την πλευρά της, η Άντζελα Δημητρίου.

Πηγή: ethnos.gr