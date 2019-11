View this post on Instagram

Αδημοσιευτο βίντεο από το προσωπικό μου αρχείο, με την μητέρα μου να διασκεδάζει στον αγαπημένο της Θεολογο στα γενέθλια της γιαγιάς μου Εμυς, τον Αύγουστο του 1988.