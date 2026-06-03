Χρόνος ανάγνωσης 1’ LIFE STYLE Διεθνώς καταξιωμένη γλύπτρια, υποψήφια με τη ΝΔ - Ποια είναι η σύντροφος του Αλέξανδρου Τσουβέλα, Ευαγγελία Καρύδη 03-06-2026 19:30 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES O Αλέξανδρος Τσουβέλας είναι γνωστός για το πηγαίο χιούμορ του, τις παραστάσεις του, τα βίντεό του και ένας άνθρωπος που όλοι έχουμε συνδέσει με στιγμές διασκέδασης και ακραίου γέλιου. Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ εδώ. «Μήπως έχει σχέση με αυτό που έγινε στον εμβολιασμό μου;»: Φουλ επίθεση από τον Λάκη Λαζόπουλο dailymedia.gr Πάνω από Μπαρτσελόνα, Βαλένθια και Χάποελ Τελ-Αβίβ: Η ομάδα που βλέπουν οι μπουκ να κάνει την έκπληξη στην επόμενη Euroleague menshouse.gr 50€ δωμάτιο δίπλα στη θάλασσα: Ένα χωριό σαν νησί, σου προσφέρει διακοπές επιπέδου με ελάχιστα χρήματα menshouse.gr Τι απαντάει ο Τσίπρας όταν τον ρωτάνε τι έχει συμβεί με τον Κώστα Βαξεβάνη instanews.gr Κάτω από 3 λάθη κανείς: Μπορείς το ακατόρθωτο 10/10 στο κουίζ ελληνικής μυθολογίας που χάνουν όλοι; menshouse.gr Θα έκανε θραύση στην Ελλάδα: Το βουνό από μύες που ψάχνεται στην αγορά… menshouse.gr «Να τα στείλω στον Μητσοτάκη να χαρεί»: Κόλαφος ο Λαζόπουλος κατά Λιάγκα στο τελευταίο «Τσαντίρι» του MEGA dailymedia.gr Το τελειώνει την ίδια στιγμή: Η μοναδική προϋπόθεση για να μην κάνει το κόμμα ο Σαμαράς instanews.gr Διεθνώς καταξιωμένη γλύπτρια, υποψήφια με τη ΝΔ - Ποια είναι η σύντροφος του Αλέξανδρου Τσουβέλα, Ευαγγελία Καρύδη SHARE