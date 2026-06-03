Διεθνώς καταξιωμένη γλύπτρια, υποψήφια με τη ΝΔ - Ποια είναι η σύντροφος του Αλέξανδρου Τσουβέλα, Ευαγγελία Καρύδη

O Αλέξανδρος Τσουβέλας είναι γνωστός για το πηγαίο χιούμορ του, τις παραστάσεις του, τα βίντεό του και ένας άνθρωπος που όλοι έχουμε συνδέσει με στιγμές διασκέδασης και ακραίου γέλιου.

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