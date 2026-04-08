Χρόνος ανάγνωσης 1’ LIFE STYLE Αυτός είναι ο λόγος που το τσόφλι κολλάει στο ασπράδι του αυγού κατά το ξεφλούδισμα και όχι δεν έχει να κάνει με το βράσιμο! 08-04-2026 19:30 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Κάποιες φορές δυσκολευόμαστε πολύ να ξεφλουδίσουμε ένα σφιχτό αυγό, πασχαλινό και μη, και δεν φταίει απαραίτητα ο τρόπος που το έχουμε βράσει. Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ εδώ. Ιδανικός για τον Παναθηναϊκό του Νίστρουπ, αρκεί να… menshouse.gr Έφερε σε δύσκολη θέση την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ο Τραμπ instanews.gr Ξεπέρασε μεγαθήρια: Η σειρά-φαινόμενο με τις 13 υποψηφιότητες στα Emmy που πρέπει να ξεκινήσεις οπωσδήποτε απόψε menshouse.gr Τα πάνω κάτω με το «Ράδιο Αρβύλα» dailymedia.gr Η μεγαλύτερη ντροπή του Μουντιάλ… menshouse.gr Ο Τσίπρας στέλνει μήνυμα: Ποιο πρόσωπο που είδαμε στο ντοκιμαντέρ του Παπαχελά για τη 17Ν βάζει στη λίστα της ΕΛ.Α.Σ. instanews.gr 10 ερωτήσεις βασικών γνώσεων: Μπορείς πάνω από 7/10 στο κουίζ ορθογραφίας που οι μισοί Έλληνες δεν περνούν τη βάση; menshouse.gr Υπερπαραγωγή 8 επεισοδίων: Η ηθοποιός-έκπληξη που θα υποδυθεί την Σωτηρία Μπέλλου στη σειρά που θα σπάσει ταμεία dailymedia.gr Αυτός είναι ο λόγος που το τσόφλι κολλάει στο ασπράδι του αυγού κατά το ξεφλούδισμα και όχι δεν έχει να κάνει με το βράσιμο! SHARE