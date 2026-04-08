Κάποιες φορές δυσκολευόμαστε πολύ να ξεφλουδίσουμε ένα σφιχτό αυγό, πασχαλινό και μη, και δεν φταίει απαραίτητα ο τρόπος που το έχουμε βράσει.

Αυτός είναι ο λόγος που το τσόφλι κολλάει στο ασπράδι του αυγού κατά το ξεφλούδισμα και όχι δεν έχει να κάνει με το βράσιμο!