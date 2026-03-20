Είναι η Selena Gomez... κλώνος; Το τατουάζ του Bieber, ο Epstein και οι συνωμοσιολόγοι του TikTok

Το τελευταίο διάστημα, μια θεωρία συνωμοσίας κάνει τον γύρο του TikTok και άλλων μέσων κοινωνικής δικτύωσης, υποστηρίζοντας ότι η Σελίνα Γκόμεζ (Selena Gomez) έχει αντικατασταθεί κρυφά από έναν κλώνο.

Σύμφωνα με αυτό το σενάριο, η γνωστή τραγουδίστρια και ηθοποιός φέρεται να έφυγε από τη ζωή το 2017, μετά από επιπλοκές που σχετίζονται με τον λύκο και τη μεταμόσχευση νεφρού στην οποία υποβλήθηκε και αντικαταστάθηκε για να προστατευτεί το brand της και η επικερδής «μηχανή» εσόδων που τη συνοδεύει.

Τα δήθεν στοιχεία και το τατουάζ του Μπίμπερ

Οι υποστηρικτές αυτής της θεωρίας συγκρίνουν φωτογραφίες και βίντεο της Γκόμεζ πριν το 2017 με τη σημερινή της εικόνα, επισημαίνοντας διαφορές στην εμφάνιση και τη φωνή της.

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