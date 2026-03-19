Χρόνος ανάγνωσης 1’ LIFE STYLE Έξαλλοι οι σταρ με τη φωτογράφιση στο πάρτι του Vanity Fair -Ηθοποιός έβαλε τα κλάματα όταν τις είδε 19-03-2026 19:40 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Αρνητικά σχόλια προκάλεσε το φετινό πάρτι των Όσκαρ του Vanity Fair, καθώς αρκετοί αστέρες του Χόλιγουντ παραπονέθηκαν για τον φωτισμό. Διαβάστε περισσότερα μ' ένα κλικ εδώ! Παίζει απ’ το 3 έως το... 5: Ο Τρέι Λάιλς είναι ένα εργαλείο πολυτελείας που σε ανεβάζει επίπεδο menshouse.gr 0% φόρος εισοδήματος για όλους: Πώς η νέα πολιτεία του Γιάννη βγάζει δισεκατομμύρια χωρίς να κρατάει σεντ από τους μισθούς! menshouse.gr Τα 2 νέα κορίτσια που κλέβουν τις εντυπώσεις στο νέο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ dailymedia.gr «Να ξέρετε καταστράφηκα»: H μέρα που ο «Νίντζα» Καλιτζάκης του ΠΑΟ τα έχασε όλα – Η συγκλονιστική εξομολόγηση της κόρης του dailymedia.gr Στο μυαλό του Ζοτς: Το πλάνο του Σέρβου για τον ρόλο του Ναν menshouse.gr Το ‘πε και το ‘κανε: Οι πρώην υπουργοί της ΝΔ που παίρνει στο νέο του κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς instanews.gr Συνεχίζει τις εκπλήξεις ο Τσίπρας: Ο γιος του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ που βάζει στη σκιώδη κυβέρνησή του instanews.gr Βρες ποιος είπε την ιστορική φράση: Εάν κάνεις πάνω από 8/10 σε αυτό το κουίζ γνώσεων θα έσκιζες στον «Εκατομμυριούχο» menshouse.gr Έξαλλοι οι σταρ με τη φωτογράφιση στο πάρτι του Vanity Fair -Ηθοποιός έβαλε τα κλάματα όταν τις είδε SHARE