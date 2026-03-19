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Έξαλλοι οι σταρ με τη φωτογράφιση στο πάρτι του Vanity Fair -Ηθοποιός έβαλε τα κλάματα όταν τις είδε

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Αρνητικά σχόλια προκάλεσε το φετινό πάρτι των Όσκαρ του Vanity Fair, καθώς αρκετοί αστέρες του Χόλιγουντ παραπονέθηκαν για τον φωτισμό.

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Έξαλλοι οι σταρ με τη φωτογράφιση στο πάρτι του Vanity Fair -Ηθοποιός έβαλε τα κλάματα όταν τις είδε