Αρνητικά σχόλια προκάλεσε το φετινό πάρτι των Όσκαρ του Vanity Fair, καθώς αρκετοί αστέρες του Χόλιγουντ παραπονέθηκαν για τον φωτισμό.

Έξαλλοι οι σταρ με τη φωτογράφιση στο πάρτι του Vanity Fair -Ηθοποιός έβαλε τα κλάματα όταν τις είδε