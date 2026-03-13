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Τι σημαίνει όταν σχηματίζεις ένα τρίγωνο με τα χέρια σου κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης, σύμφωνα με τους ψυχολόγους

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Μια μικρή, διακριτική κίνηση: Όταν ενώνονται τα δάχτυλα ώστε να σχηματίσουν ένα τρίγωνο προς τα πάνω, το γνωστό «χέρι-τρίγωνο» ή «mains en triangle», δεν περνά απαρατήρητο από τους ειδικούς στη μη λεκτική επικοινωνία.

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Τι σημαίνει όταν σχηματίζεις ένα τρίγωνο με τα χέρια σου κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης, σύμφωνα με τους ψυχολόγους