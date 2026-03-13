Χρόνος ανάγνωσης 1’ LIFE STYLE Τι σημαίνει όταν σχηματίζεις ένα τρίγωνο με τα χέρια σου κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης, σύμφωνα με τους ψυχολόγους 13-03-2026 23:40 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Μια μικρή, διακριτική κίνηση: Όταν ενώνονται τα δάχτυλα ώστε να σχηματίσουν ένα τρίγωνο προς τα πάνω, το γνωστό «χέρι-τρίγωνο» ή «mains en triangle», δεν περνά απαρατήρητο από τους ειδικούς στη μη λεκτική επικοινωνία. Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ εδώ. Την περιμέναμε πώς και πώς: Η καλύτερη ελληνική σειρά της σεζόν δικαίωσε τις προσδοκίες menshouse.gr Ταιριάζει απόλυτα στα θέλω του: Ο παίκτης του ΠΑΟ που έχει εντυπωσιάσει τον Νίστρουπ menshouse.gr «Δεν μας άφησε να την παίξουμε»: Ο λόγος που η Καρυστιανού ακύρωσε τρίτη συνέντευξη στο Mega instanews.gr Ανεβάζει στα ύψη το μπάτζετ: Τα 4 νέα μεταγραφικά χτυπήματα του Πάρκερ για να ολοκληρώσει το «Project Βιλερμπάν» menshouse.gr 10 απλές ερωτήσεις για το Διάστημα: Εάν κάνεις πάνω από 8/10 σε αυτό το κουίζ, είσαι ένας μικρός Astronio menshouse.gr Τραϊανός Δέλλας: Η συγκινητική απόφαση μετά τον θάνατο της Γωγώς Μαστροκώστα dailymedia.gr Κατερίνα Παναγοπούλου: Η εμφάνιση-φωτιά που θα απολαύσουμε (και) στο MEGA dailymedia.gr Βλέπει στρατηγικό λάθος ο Γιάννης Βαρδινογιάννης και το λέει… instanews.gr Τι σημαίνει όταν σχηματίζεις ένα τρίγωνο με τα χέρια σου κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης, σύμφωνα με τους ψυχολόγους SHARE