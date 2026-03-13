Χρόνος ανάγνωσης 1’ LIFE STYLE Τα παλιά κινητά τηλέφωνα αξίζουν μια περιουσία το 2026 - Τα μοντέλα που αναζητούν οι συλλέκτες 13-03-2026 19:30 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Το 2026 πολλά από τα παλιά κινητά που είχαν μείνει ξεχασμένα σε συρτάρια ζουν μια δεύτερη ζωή. Όχι απλώς λόγω νοσταλγίας, αλλά γιατί πλέον έχουν μετατραπεί σε πολύτιμα συλλεκτικά αντικείμενα. Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ εδώ. 10 απλές ερωτήσεις για το Διάστημα: Εάν κάνεις πάνω από 8/10 σε αυτό το κουίζ, είσαι ένας μικρός Astronio menshouse.gr «Δεν μας άφησε να την παίξουμε»: Ο λόγος που η Καρυστιανού ακύρωσε τρίτη συνέντευξη στο Mega instanews.gr Βλέπει στρατηγικό λάθος ο Γιάννης Βαρδινογιάννης και το λέει… instanews.gr Τραϊανός Δέλλας: Η συγκινητική απόφαση μετά τον θάνατο της Γωγώς Μαστροκώστα dailymedia.gr Παρθένες παραλίες, ταβερνάκια και μηδέν άγχος: Ο παράδεισος των 200 κατοίκων που θα σε κάνει να ξεχάσεις τα ακριβά νησιά menshouse.gr Το πρώτο «μπαμ» από την κοινή πλατφόρμα Μαρινάκη – Κυριακού – Βαρδινογιάννη dailymedia.gr Ανεβάζει στα ύψη το μπάτζετ: Τα 4 νέα μεταγραφικά χτυπήματα του Πάρκερ για να ολοκληρώσει το «Project Βιλερμπάν» menshouse.gr Ταιριάζει απόλυτα στα θέλω του: Ο παίκτης του ΠΑΟ που έχει εντυπωσιάσει τον Νίστρουπ menshouse.gr Τα παλιά κινητά τηλέφωνα αξίζουν μια περιουσία το 2026 - Τα μοντέλα που αναζητούν οι συλλέκτες SHARE