Μπραντ Πιτ και «The Riders» στη Νέα Μάκρη: Οι πρώτες εικόνες από τα γυρίσματα σε παραλιακό ξενοδοχείο

Ο Μπραντ Πιτ εξακολουθεί να βρίσκεται στην Ελλάδα και να συνεχίζει τα γυρίσματα της νέας του ταινίας, αυτή τη φορά στη Νέα Μάκρη.

Ο διάσημος ηθοποιός ακολουθεί τις οδηγίες του σκηνοθέτη και από το πρωί της Πέμπτης (12/3/2026) συμμετέχει κανονικά στα γυρίσματα, με κάποιες σκηνές να πραγματοποιούνται σε ιστορικό ξενοδοχείο της περιοχής.

Ο χώρος έχει υποστεί παρεμβάσεις, ώστε να θυμίζει τη δεκαετία του ’80, περίοδο κατά την οποία εκτυλίσσεται η ταινία «The Riders», στην οποία πρωταγωνιστεί.

Η εκπομπή «Buongiorno» του MEGA μετέδωσε εικόνες από το σημείο των γυρισμάτων, όπου τα μέτρα ασφαλείας είναι αυξημένα. Στα πλάνα ο Μπραντ Πιτ φαίνεται να κάνει διάλειμμα με τους συνεργάτες και συναδέλφους του.

Ο ηθοποιός έχει πραγματοποιήσει γυρίσματα σε Ύδρα, Χαλκίδα και το κέντρο της Αθήνας.

Η υπόθεση του «The Riders» που πρωταγωνιστεί ο Μπραντ Πιτ

Το «The Riders» αποτελεί διεθνή κινηματογραφική παραγωγή βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Τιμ Γουίντον.

Η ιστορία ακολουθεί έναν πατέρα και τη μικρή του κόρη που ταξιδεύουν στην Ευρώπη αναζητώντας τη μητέρα, η οποία έχει εξαφανιστεί μυστηριωδώς.

Στην ταινία ο Μπραντ Πιτ ενσαρκώνει τον βασικό χαρακτήρα, τον Fred Scully, έναν πατέρα που ξεκινά ένα δύσκολο ταξίδι για να εντοπίσει τη σύζυγο και την κόρη του μετά από μια σειρά συγκλονιστικών γεγονότων.

Η επιλογή της Ύδρας και άλλων ελληνικών τοποθεσιών για τα γυρίσματα δεν θεωρείται τυχαία, καθώς το νησί διαθέτει ιδιαίτερα φυσικά τοπία και αυθεντική αρχιτεκτονική που ταιριάζουν στο κινηματογραφικό ύφος της ταινίας.

Παράλληλα, η παραγωγή του «The Riders» αναμένεται να προσφέρει σημαντική διεθνή προβολή αλλά και οικονομικά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες, ενισχύοντας την εικόνα της Ελλάδας ως ανερχόμενου προορισμού για μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές.

Πηγή: iefimerida.gr