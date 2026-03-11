Χρόνος ανάγνωσης 1’ LIFE STYLE Γιατί πρέπει να αποφεύγετε να κάνετε ντους ενώ λειτουργεί το πλυντήριο ρούχων 11-03-2026 23:40 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Το να κάνετε ντους ενώ το πλυντήριο ρούχων βρίσκεται σε λειτουργία δεν αποτελεί ιδανική επιλογή, σύμφωνα με αρκετούς ειδικούς. Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ εδώ. Έπεσαν έξω: Σημαντική αλλαγή για το κόμμα Τσίπρα στις νέες δημοσκοπήσεις instanews.gr Κανείς δεν το ‘χει τερματίσει: Μπορείς το 10/10 στο κουίζ γεωγραφίας που θεωρείται το πιο δύσκολο στον κόσμο; menshouse.gr Έκλεισε τα 2 από τα 3 όπλα που ήθελε ο Νίστρουπ menshouse.gr Τελικά δεν μπλόφαρε ο Μητσοτάκης: Η ημερομηνία των εκλογών… instanews.gr Τα νούμερα δείχνουν Μπογκντάνοβιτς menshouse.gr Σταύρος Φλώρος: Σοβαρή επιπλοκή για τον παίκτη που ακρωτηριάστηκε στο Survivor dailymedia.gr Έσπασε τα κοντέρ: Η εκπομπή που έκανε μεγαλύτερο ποσοστό τηλεθέασης από τον αγώνα του Μουντιάλ dailymedia.gr Οι πίτες είναι ειδική παραγγελία: Το θεϊκό σουβλάκι με τα 4 υλικά διαλεγμένα ένα ένα που έχει κάνει όλη την Αθήνα να παραμιλάει menshouse.gr Γιατί πρέπει να αποφεύγετε να κάνετε ντους ενώ λειτουργεί το πλυντήριο ρούχων SHARE