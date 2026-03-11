Γιατί πρέπει να αποφεύγετε να κάνετε ντους ενώ λειτουργεί το πλυντήριο ρούχων

Το να κάνετε ντους ενώ το πλυντήριο ρούχων βρίσκεται σε λειτουργία δεν αποτελεί ιδανική επιλογή, σύμφωνα με αρκετούς ειδικούς.

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