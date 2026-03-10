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Χρυσοί Σκούφοι 2026: Αυτά είναι τα 45 καλύτερα εστιατόρια της Ελλάδας, τα 28 στην επαρχία - Δείτε τη λίστα

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Με θαλασσινά σε ποτήρι, ταραμά σε σωληνάριο και κονσέρβες μπακαλιάρου και στιφάδου πραγματοποιήθηκε η 33η τελετή των Χρυσών Σκούφων 2026 το βράδυ της Δευτέρας στο Grand Hyatt Athens.

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Χρυσοί Σκούφοι 2026: Αυτά είναι τα 45 καλύτερα εστιατόρια της Ελλάδας, τα 28 στην επαρχία - Δείτε τη λίστα