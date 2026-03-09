Πυροβολισμοί έξω από το σπίτι της Ριάνα στο Μπέβερλι Χιλς - Συνελήφθη γυναίκα που άνοιξε πυρ προς τη βίλα (vid)

Αναστάτωση προκλήθηκε την Κυριακή το απόγευμα (τοπική ώρα) στο Μπέβερλι Χιλς, όταν πυροβολισμοί σημειώθηκαν έξω από την κατοικία της Ριάνα. Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, μια γυναίκα περίπου 30 ετών άνοιξε πυρ από το αυτοκίνητό της προς το σπίτι της τραγουδίστριας. Ευτυχώς, η Ριάνα βρισκόταν μέσα στην κατοικία και δεν τραυματίστηκε.

Η ύποπτη συνελήφθη άμεσα από τις αρχές, καθώς φέρεται να είχε πυροβολήσει επανειλημμένα προς την έπαυλη, σύμφωνα με πληροφορίες του TMZ.

Το Sky News αναφέρει ότι πυροβόλησε με ημιαυτόματο τυφέκιο AR-15.

Δεν είναι ακόμα γνωστό αν μέσα στο σπίτι βρίσκονταν ο σύντροφός της, A$AP Rocky, και τα τρία τους παιδιά: ο ΡΖΑ, τριών ετών, η Ράιοτ, δύο ετών, και ο Ρόκι, πέντε μηνών.

Διερεύνηση για τα κίνητρα της επίθεσης

Οι αρχές του Λος Άντζελες και της περιοχής Μπέβερλι Χιλς απέκλεισαν τον δρόμο κοντά στην κατοικία και ξεκίνησαν διερεύνηση για τα κίνητρα της επίθεσης, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αποσαφηνιστεί η αιτία του περιστατικού.

Η πολυτελής έπαυλη όπου ζει η οικογένεια αξίας περίπου 14 εκατομμυρίων δολαρίων διαθέτει πέντε υπνοδωμάτια, επτά μπάνια, πισίνα και ανοιχτή εσωτερική αυλή. Αποτελεί από το 2021 την κατοικία της Ριάνα και βρίσκεται σε ήσυχο, καταπράσινο αδιέξοδο, απέναντι από το σπίτι του Πολ ΜακΚάρτνεϊ. Το ακίνητο προσφέρει πλήρη ιδιωτικότητα χάρη σε ψηλούς φράκτες και πυκνή βλάστηση.

BREAKING: Police are on scene after several gunshots were fired toward a home belonging to @rihanna in Beverly Hills.



Officers with the Los Angeles Police Department say one woman has been arrested in connection with the shooting. pic.twitter.com/LCsIliYAfk — Matthew Seedorff (@MattSeedorff) March 9, 2026

Η Ριάνα και η οικογένειά της φαίνεται να είναι ασφαλείς, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για το περιστατικό.

Πηγή: iefimerida.gr