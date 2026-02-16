Εύη Δρούτσα για Akyla: «Πρέπει να αλλάξει ντύσιμο, αλλιώς θα πουν ήρθε ο καραγκιοζάκος»

Τις ενστάσεις της για την ελληνική συμμετοχή στην Eurovision 2026 κατέθεσε η Εύη Δρούτσα, μιλώντας το πρωί της Δευτέρας στην εκπομπή «Το Πρωινό». Η στιχουργός, αφού εντόπισε προβλήματα στην ακουστική του εθνικού τελικού, προχώρησε σε μια ανάλυση της παρουσίας του Akylas, εστιάζοντας κυρίως στο σκηνικό αποτέλεσμα και την εικόνα που θα βγάλει η χώρα μας προς τα έξω.

«Τη φωνή του Ακύλα δεν την έχουμε ακούσει. Θα πάει εκεί, μετά τι θα λέει; Πάρτο, πάρτο, πάρτο;», αναρωτήθηκε η ίδια, εκφράζοντας την απορία της για το πώς θα εξελιχθεί η καριέρα του νεαρού καλλιτέχνη μετά τον διαγωνισμό και αν ένα τέτοιο κομμάτι μπορεί να σταθεί σε έναν χώρο ψυχαγωγίας για μεγάλο χρονικό διάστημα.

«Ήταν ένα θεατρικό δρώμενο»

Η κριτική της κ. Δρούτσα επικεντρώθηκε ιδιαίτερα στο «κόνσεπτ» της εμφάνισης, το οποίο θεωρεί ότι αποκλίνει από τα μουσικά πρότυπα. Σύμφωνα με την ίδια, το «Ferto» λειτούργησε περισσότερο ως παράσταση παρά ως τραγούδι, γεγονός που την κάνει επιφυλακτική για την υποδοχή που θα έχει στη Βιέννη.

«Δεν ξέρω αν πρέπει να πάει στο εξωτερικό με αυτό το κόνσεπτ. Θα πρέπει να βρει άλλο ντύσιμο, γιατί θα πουν ότι ήρθε ο καραγκιοζάκος. Δεν είναι καραγκιοζάκος το παιδί. Δεν ήταν τραγούδι, ήταν ένα θεατρικό δρώμενο», δήλωσε χαρακτηριστικά, ξεκαθαρίζοντας πως η λέξη αφορά την ενδυματολογική επιλογή και όχι τον ίδιο τον καλλιτέχνη.

Όπως ανέφερε στη συνέχεια της συνέντευξής της στην εκπομπή του ΑΝΤ1, ο Akylas θα έπρεπε ίσως να αναζητήσει έναν δικό του, εναλλακτικό χώρο έκφρασης, καθώς το συγκεκριμένο στυλ απαιτεί ειδική διαχείριση για να μην παρεξηγηθεί από το διεθνές κοινό της Eurovision 2026.

