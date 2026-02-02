Η Βουλγαράκη έβαλε στην θέση του τον Παπανώτα - «Ντροπιαστικό να εκφράζεις μισογυνιστικές απόψεις»

Η Ελένη Βουλγαράκη απάντησε με νέα ανάρτηση στα σχόλια του Δημήτρη Παπανώτα σχετικά με την επιλογή της να πάει στη Λισαβόνα για να είναι κοντά στον σύντροφό της, Φώτη Ιωαννίδη.

Αναλυτικά η ανάρτηση της Ελένης Βουλγαράκη

«Πριν από λίγο διάβασα μια ανάρτηση του κυρίου Παπανώτα που με ονοματίζει και δίνει συνέχεια στις τραγικές απόψεις που εξέφρασε πριν από λίγες ημέρες δημόσια.

Ντροπιαστικό είναι να εκφράζεις δημόσια μισογυνιστικές απόψεις για κάτι που δεν σε αφορά και κανείς δεν σου ζήτησε. Και αντί για μια απλή συγγνώμη, να ψάχνεις λέξεις για να «δικαιολογηθείς».

Κύριε Παπανώτα, ποιος ορίζει τι είναι «σύγχρονο» για μια γυναίκα; Γιατί εγώ θα συνεχίσω να δουλεύω – και πιο σκληρά απ’ όσο μέχρι σήμερα. Όμως ακόμη κι αν μια γυναίκα επέλεξε αλλιώς, πρέπει να αισθανθεί άσχημα; Να απολογηθεί;

Οι κανονικές σχέσεις βασίζονται στην αγάπη, τη στήριξη και την κατανόηση. Αν αυτό για εσάς λέγεται «φορτώνω τα προβλήματά μου», είναι πραγματικά λυπηρό. «Πάρε μια οικιακή βοηθό να σε βοηθάει, τσιλιμπούρδισε και δεξιά-αριστερά» είπατε! Αυτό είναι η γυναίκα που αγκαλιάζει ένας άνδρας; Μια γυναίκα για να περνάει την ώρα του και να του κάνει τις δουλειές;

Πίσω από ποιες λέξεις θα το κρύψετε αυτό που είπατε για να δικαιολογηθείτε; Αναρωτιέμαι…

Ευχαριστώ λοιπόν και την Σίσσυ και τον Νίκο και όλους όσοι είπαν το αυτονόητο… Και για να τελειώνουμε, το πραγματικά σύγχρονο – και παντελονάτο – είναι να λες «συγγνώμη» όταν έχεις προσβάλει έναν άνθρωπο, μια σχέση, πολλές γυναίκες και ανθρώπους γενικότερα. ΜΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΟ».

Τι είχε πει ο Δημήτρης Παπανώτας

Τι είχε δηλώσει ο Δημήτρης Παπανώτας για την απόφαση της Ελένης Βουλγαράκη, μέσα από το Happy Day:

«Είμαι εγώ τώρα αθλητής, έχω μια καριέρα που ξέρω ότι θα διαρκέσει λίγα χρόνια. Γιατί λίγα χρόνια διαρκούν οι καριέρες. Πόσα χρόνια έχει, 10; Νερό περνάνε. Και έχω να αλλάξω χώρα, και σέρνω και από πίσω έναν άνθρωπο που έχει την καριέρα του και την παρατάει και σου φορτώνει και όλο αυτό, ενώ έχεις τα δικά σου. Πάρε μια οικιακή βοηθό να σε βοηθάει, τσιλιμπούρδισε και δεξιά-αριστερά. Έχει και κούκλες η Πορτογαλία…», ανέφερε ο Δημήτρης Παπανώτας.

