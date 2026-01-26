Βικτόρια Μπέκαμ: Επανένωση με τις «Spice Girls»

Η 51χρονη σχεδιάστρια μόδας εμφανίστηκε στο πάρτυ γενεθλίων της φίλης της και πρώην «spice girl», Έμα Μπάντον

Η Βικτόρια Μπέκαμ επανενώθηκε με τις Spice Girls στο πάρτι για τα 50ά γενέθλια της Έμα Μπάντον, λίγες ημέρες μετά τα «πυρά» που εξαπέλυσε ο γιος της, Μπρούκλιν Μπέκαμ, κατά της οικογένειάς του.

Η σχεδιάστρια μόδας γνωστή ως «Posh Spice» φωτογραφήθηκε να ποζάρει με την Τζέρι Χάλιγουελ-Χόρνερ (Ginger Spice), τη Μέλανι “Mel C” Τσίσολμ (Sporty Spice) και την ίδια την εορτάζουσα, Έμα Μπάντον (Baby Spice) στο πάρτυ της Μπάντον το Σάββατο (24/1), όπως φαίνεται σε ανάρτησή της στο Instagram.

Το αγαπημένο girl band —χωρίς τη Μελάνι “Mel B” Μπράουν (Scary Spice)— πόζαρε αγκαλιασμένο και χαμογελαστό, αποδεικνύοντας πως οι δεσμοί τους παραμένουν ισχυροί. Η Μπάντον, που έκλεισε τα 50 στις 21 Ιανουαρίου, σχολίασε στη δημοσίευση: «Σας αγαπώ όλες τόσο πολύ».

Την ίδια ώρα, η Βικτόρια προσπάθησε να κρατήσει ψύχραιμη στάση μετά τη «βόμβα» που έριξε ο 26χρονος Μπρούκλιν, κατηγορώντας τους γονείς του ότι είναι «χειριστικοί» και ότι προσπάθησαν να καταστρέψουν τη σχέση του με τη σύζυγό του, Νίκολα Πελτζ.

