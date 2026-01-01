Χρόνος ανάγνωσης 1’ LIFE STYLE Ειδικοί λένε ότι τα άτομα που περπατούν ταχύτερα εμφανίζουν σταθερά τις ίδιες συμπεριφορές 01-01-2026 09:30 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Αν παρατηρήσεις έναν πολυσύχναστο δρόμο σε ώρα αιχμής, ένα φαινόμενο τραβάει εύκολα το βλέμμα: Κάποιοι άνθρωποι περπατούν πολύ πιο γρήγορα από τους υπόλοιπους. Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ εδώ. Υπερπαραγωγή 8 επεισοδίων: Η ηθοποιός-έκπληξη που θα υποδυθεί την Σωτηρία Μπέλλου στη σειρά που θα σπάσει ταμεία dailymedia.gr Η επόμενη μεταγραφή που θα κάνει τον σπουδαίο Τσέντι Όσμαν να ξεχαστεί menshouse.gr Ιδανικός για τον Παναθηναϊκό του Νίστρουπ, αρκεί να… menshouse.gr Ο Τσίπρας στέλνει μήνυμα: Ποιο πρόσωπο που είδαμε στο ντοκιμαντέρ του Παπαχελά για τη 17Ν βάζει στη λίστα της ΕΛ.Α.Σ. instanews.gr Έφερε σε δύσκολη θέση την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ο Τραμπ instanews.gr Βρες ποιος είπε την ατάκα: Εάν κάνεις 10/10 στο αθλητικό κουίζ γνώσεων και μνήμης είσαι mastermind menshouse.gr Low-budget, ελεύθερο πνεύμα και χαλαροί ρυθμοί: Το νησί που ψηφίζουν φέτος οι φοιτητές για οικονομικές διακοπές menshouse.gr Τα πάνω κάτω με το «Ράδιο Αρβύλα» dailymedia.gr Ειδικοί λένε ότι τα άτομα που περπατούν ταχύτερα εμφανίζουν σταθερά τις ίδιες συμπεριφορές SHARE