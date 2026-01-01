Ειδικοί λένε ότι τα άτομα που περπατούν ταχύτερα εμφανίζουν σταθερά τις ίδιες συμπεριφορές

Αν παρατηρήσεις έναν πολυσύχναστο δρόμο σε ώρα αιχμής, ένα φαινόμενο τραβάει εύκολα το βλέμμα: Κάποιοι άνθρωποι περπατούν πολύ πιο γρήγορα από τους υπόλοιπους.

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