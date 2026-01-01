Χρόνος ανάγνωσης 1’ LIFE STYLE Βάζοντας μια φέτα λεμονιού στον σβηστό φούρνο: Σε τι χρησιμεύει και πότε να το κάνετε 01-01-2026 00:00 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES O φούρνος, ακόμα και όταν δεν χρησιμοποιείται, μπορεί να συσσωρεύει λίπη, υγρασία και υπολείμματα τροφών που προκαλούν δυσάρεστες μυρωδιές. Ένα λεμόνι όμως αποτελεί ίσως το μυστικό για να τον καθαρίσετε. Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ εδώ. Πειραματισμοί τέλος: Ο Τσίπρας πάει για την πρωτιά instanews.gr Βρες από ποια χώρα είναι η ομάδα: Εάν κάνεις 10/10 σε αυτό το ποδοσφαιρικό κουίζ είσαι διάνοια menshouse.gr Ό,τι πιο σοφό θα μπορούσε να κάνει: Η απόφαση του Καρέτσα μπορεί να ευεργετήσει το ελληνικό ποδόσφαιρο! menshouse.gr Η επόμενη μεταγραφή που θα κάνει τον σπουδαίο Τσέντι Όσμαν να ξεχαστεί menshouse.gr Ευθείες βολές δημοσιογράφου σε Αλέξη Τσίπρα: «Τον βρίσκεις να σου κλέβει τα κοσμήματα και αφού του μιλήσεις, του δίνεις και τα μετρητά» dailymedia.gr Χωρίς ρετούς και φίλτρα: Η Σαμπρίνα ποζάρει με μπικίνι στα 56 της και βάζει τα γυαλιά στις influencers (Pic) dailymedia.gr Εκεί ποντάρει: Γι’ αυτό δε χάνει την πρωτιά στις εκλογές η ΝΔ… instanews.gr Η πιο ακριβή μεταγραφή του Παναθηναϊκού αυτό το καλοκαίρι menshouse.gr Βάζοντας μια φέτα λεμονιού στον σβηστό φούρνο: Σε τι χρησιμεύει και πότε να το κάνετε SHARE