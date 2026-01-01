Βάζοντας μια φέτα λεμονιού στον σβηστό φούρνο: Σε τι χρησιμεύει και πότε να το κάνετε

O φούρνος, ακόμα και όταν δεν χρησιμοποιείται, μπορεί να συσσωρεύει λίπη, υγρασία και υπολείμματα τροφών που προκαλούν δυσάρεστες μυρωδιές. Ένα λεμόνι όμως αποτελεί ίσως το μυστικό για να τον καθαρίσετε.

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