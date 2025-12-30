Ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος από την ομάδα της Παπαρίζου μεγάλος νικητής του The Voice (vid)

Ο μεγάλος τελικός του The Voice of Greece ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα το βράδυ, με το τηλεοπτικό κοινό να παίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάδειξη του νικητή.

Η φετινή σεζόν έφερε στο προσκήνιο δύο ιδιαίτερα ταλαντούχους φιναλίστ: τον Κωνσταντίνο Κωμοδρόμο από την ομάδα της Έλενας Παπαρίζου και τον Χριστόδουλο Μυλωνά.

Οι εμφανίσεις τους στη σκηνή ξεχώρισαν για την ένταση, την ενέργεια και την ερμηνευτική τους ποιότητα, κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι την τελευταία στιγμή.

Η τελική απόφαση κρίθηκε αποκλειστικά από την ψηφοφορία του κοινού, με τον Κωνσταντίνο Κωμοδρόμο να αναδεικνύεται μεγάλος νικητής. Με τη νίκη του, εντάσσεται στο δυναμικό της δισκογραφικής εταιρείας MINOS EMI, ανοίγοντας ένα νέο και πολλά υποσχόμενο κεφάλαιο στην καλλιτεχνική του πορεία.

Συγκινημένος, ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος ανέβηκε στη σκηνή αγκαλιά με την κόρη του και δήλωσε: "Ευχαριστώ την κόρη μου. Δούλεψα πάρα πολύ. Δεν μπορώ να μιλήσω τώρα".