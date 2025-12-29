Λεμονιά: Γιατί συνιστάται να κρεμάτε πώματα από φελλό στα κλαδιά της και σε τι χρησιμεύουν

Κάθε λουλούδι και κάθε δένδρο έχει τα δικά του μυστικά, εκείνα που μπορεί να το βοηθήσουν να ανθίσει και να καρποφορήσει. Για παράδειγμα η λεμονιά έχει τα δικά της κόλπα.

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