Αποκάλυψη Λιάγκα: Τρεις άνδρες θα καταγγείλουν τον γνωστό τραγουδιστή – «Είναι βαλτοί» (vids)

Η εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα «Το Πρωινό» παρουσίασε λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της επερχόμενης μήνυσης σε βάρος γνωστού τραγουδιστή για ασέλγεια.

Όπως ανέφερε ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 υπάρχουν τρεις άνθρωποι έτοιμοι να υποβάλουν μήνυση κατά του γνωστού τραγουδιστή.

«Όπως έχω πει ξανά, ο τραγουδιστής είναι ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα, με μεγάλο εκτόπισμα όχι μόνο στην πίστα, αλλά και στην ευρύτερη σόουμπιζ. Είναι πολύ αγαπητός. Υπάρχουν τρεις άνθρωποι που είναι έτοιμοι να τον καταγγείλουν. Μαθαίνω και σας το μεταφέρω ότι εάν δεν αλλάξει κάτι, γιατί μπορεί να αλλάξει κάτι, να υπάρξει εξωδικαστικός συμβιβασμός.

Η πρώτη μήνυση θα κατατεθεί αύριο. Η μήνυση που θα κατατεθεί αύριο έχει να κάνει με τον άνθρωπο που ήταν μουσικός στο συγκρότημα που έπαιζε στο κέντρο που τραγουδούσε ο συγκεκριμένος τραγουδιστής», αποκάλυψε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας.

Στη συνέχεια ο παρουσιαστής πρόσθεσε: «Ο άνθρωπος αυτός θα καταγγείλει ασέλγεια, δεν θα καταγγείλει βιασμό. Η ασέλγεια έχει να κάνει με άσεμνες εκφράσεις, άσεμνους χαρακτηρισμούς και άσεμνες χειρονομίες από τον τραγουδιστή προς τον μουσικό του συγκροτήματός του μέσα στο καμαρίνι του καλλιτέχνη.

Δεν πρόκειται να υπάρξει άλλος μάρτυρας για αυτά που έγιναν στο καμαρίνι. Θα μιλήσει για ασέλγεια τουλάχιστον δύο φορές μέσα στο καμαρίνι του τραγουδιστή. Του υποσχόταν ότι θα τον ανεβάσει καλλιτεχνικά. Δεν θα καταγγείλει σεξουαλική συνεύρεση, θα μιλήσει για προκαταρτικές καταστάσεις. Θα υπάρξουν δύο μάρτυρες, ένας άντρας και μια γυναίκα, που ήταν εργαζόμενοι στο μαγαζί που εμφανιζόταν ο τραγουδιστής».

Τι περιλαμβάνει η δεύτερη καταγγελία

«O δεύτερος άνθρωπος που θα καταγγείλει τον γνωστό τραγουδιστή είναι από νησί. Περιμένει την κίνηση του πρώτου για να κινηθεί και αυτός νομικά, έχει μια διαφορετική ιστορία. Θα μιλήσει για μια σεξουαλική παρενόχληση που ξεκίνησε από τα καμαρίνια και κατέληξε στο σπίτι του τραγουδιστή.

Θα ισχυριστεί ο δεύτερος καταγγέλλων ότι εκεί του έκανε πάλι ανήθικες προτάσεις και πράξεις. Για πρώτη φορά επειδή έχω κάνει προσωπικό ρεπορτάζ, γνωρίζουμε τι θα λεχθεί τις επόμενες ώρες στις μηνύσεις που θα κατατεθούν», συμπλήρωσε στη συνέχεια ο Γιώργος Λιάγκας.

Μάλιστα, ο μουσικός που βρέθηκε στο σπίτι του γνωστού τραγουδιστή περιέγραψε με λεπτομέρειες την εμπειρία του. «Πριν από ένα χρόνο βρέθηκαν στο καμαρίνι του τραγουδιστή και μετά από δύο ώρες του πρότεινε να πάνε μια βόλτα. Αρχικά, πήγαν από το σπίτι του τραγουδιστή με το πρόσχημα ότι έπρεπε να αλλάξει ρούχα. Τελικά ο τραγουδιστής τον έπεισε να μείνουν σπίτι. Κάθισαν μαζί από τις 2 τα ξημερώματα μέχρι τις 10 το πρωί. Ο τραγουδιστής δεν τον άγγιξε, αλλά του έκανε ανήθικες προτάσεις. Του πετούσε υπονοούμενα ότι εάν θέλει να κάνει καριέρα, ξέρει πού είναι το υπνοδωμάτιο. Ο τραγουδιστής δεν τον άφηνε να φύγει.

Κάποια στιγμή, το πρωί με το πρόσχημα ότι είχε καλέσει ταξί, κατάφερε να φύγει από το σπίτι του τραγουδιστή και έφυγε τρέχοντας με τα πόδια γιατί είχε φοβηθεί πολύ. Μετά από λίγο καιρό, ο τραγουδιστής του ζήτησε να συνεργαστούν στο κέντρο όπου θα εμφανιζόταν, λάθος του αλλά δέχθηκε να έρθει στην Αθήνα. Επειδή δεν απάντησε σε μήνυμα που έστειλε ο τραγουδιστής, μετά τη δεύτερη πρόβα στο νυχτερινό κέντρο, ο μαέστρος του είπε “για τον λόγο που έχεις καταλάβει, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε”».

Ο τραγουδιστής απαντά στις κατηγορίες για ασέλγεια: «Είναι βαλτοί, υπάρχει εκβιασμός»

Ο Γιώργος Λιάγκας μετέφερε τα όσα υποστηρίζει ο γνωστός τραγουδιστής, ο οποίος ισχυρίζεται ότι υπάρχει οργανωμένο σχέδιο εκβιασμού εναντίον του. Ο τραγουδιστής θεωρεί ότι όλα αυτά είναι έωλα, δεν έχουν συμβεί ποτέ. Θέλουν να τον πλήξουν επικοινωνιακά, θεωρεί ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι βαλτοί και κάποιος άλλος τους έχει βάλει να τα πουν αυτά.

«Ο τραγουδιστής νιώθει ότι έχει πέσει θύμα εκβιασμού. Μαθαίνω ότι αν προχωρήσουν οι μηνύσεις, θα πάει ο τραγουδιστής με τον δικηγόρο του στο τμήμα εκβιαστών. Σε προσωπικό επίπεδο τον γνωρίζω πολύ καλά και εύχομαι ξεκάθαρα να είναι ψέματα οι καταγγελίες. Αν είναι αλήθεια, δημοσιογραφικά οφείλω να τα αναδείξω», σημείωσε ο Γιώργος Λιάγκας.

Πηγή: newsbeast.gr