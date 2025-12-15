Αποκάλυψη - βόμβα από τον Κωνσταντάρα: Έρχεται καταγγελία εις βάρος πασίγνωστου τραγουδιστή για κακοποίηση

Σε μια αποκάλυψη που ήδη έχει προακαλέσει πολλές απορίες με τις φήμες να οργιάζουν, προέβη χθες, Κυριακή, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.

Όπως αποκάλυψε στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα θα δημοσιοποιηθεί καταγγελία εις βάρος γνωστού τραγουδιστή για σεξουαλική κακοποίηση. Όπως μάλιστα τόνισε, το γνωστός δεν περιορίζεται απλώς στο ότι τον ξέρει ο κόσμος, αλλά μιλάμε για όνομα μέσα στην πρώτη δεκάδα των πιο δημοφιλών.

«Αυτή την εβδομάδα πρόκειται να γίνει μια πολύ σοβαρή καταγγελία, που αφορά σε σεξουαλική κακοποίηση. Και αφορά σε έναν πολύ γνωστό τραγουδιστή. Είναι κάτι που θα γίνει κι ετοιμάζεται αυτές τις μέρες. Αφορά σε έναν πολύ αγαπημένο τραγουδιστή.

Εμπλέκονται αρκετοί άνθρωποι, γνωστοί δικηγόροι. Θα γίνει αυτή η καταγγελία μέσα στην εβδομάδα. Είναι πολύ σοβαρό και γι’ αυτό δεν θα υπονοήσω τίποτα για τους πρωταγωνιστές, επειδή παίρνει το δρόμο της δικαιοσύνης», είπε αρχικά ο δημοσιογράφος και συνέχισε:

Θα το μάθουμε δημόσια μέσα στην εβδομάδα, ή την Τετάρτη ή την Πέμπτη και θα είναι κάτι που θα ασχολιόμαστε από εδώ και πέρα για πάρα πολλές ημέρες. Είναι… συναδελφικό το θέμα, έχουν κάνει καταγγελία συνάδελφοί του σε αυτόν και όχι μόνο.

Είναι από αυτά τα ονόματα τα πολύ λίγα, τα ελάχιστα και θα συζητηθεί πάρα πολύ… Είναι και ο χώρος που έγινε ό,τι έγινε, ο τρόπος, το μέρος, ο χρόνος κλπ… Είναι ένας τραγουδιστής, μέσα στη δεκάδα των πιο γνωστών».

Πηγή: ethnos.gr