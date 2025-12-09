Τι συνέβη στην Παπαρίζου και λιποθύμησε στο The Voice; Υποβάλλεται διαρκώς σε εξετάσεις

Υπό στενή ιατρική παρακολούθηση βρίσκεται η Έλενα Παπαρίζου, έπειτα από την εισαγωγή της στο νοσοκομείο λόγω λιποθυμικού επεισοδίου που υπέστη την Κυριακή, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του The Voice.

Σύμφωνα με την εκπομπή του Alpha «Happy Day», μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η ακριβής αιτία του επεισοδίου. Ωστόσο, οι γιατροί φαίνεται να καταλήγουν σε μία συγκεκριμένη εκδοχή, η οποία όμως δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως.

«Λιποθύμησε κατά τη διάρκεια της πρόβας στο The Voice. Υποβάλλεται σε διάφορες εξετάσεις για να καταλήξουν τι ήταν αυτό που προκάλεσε το λιποθυμικό επεισόδιο. Οι γιατροί συγκλίνουν προς μια κατεύθυνση. Θα υπάρξει αντικατάσταση από τον Μαραβέγια. Θα δούμε και τι χρόνος ανάρρωσης θα χρειαστεί. Δεν είναι μια εύκολη περίοδος για την Έλενα και στα προσωπικά της», ανέφερε μεταξύ άλλων η Τίνα Μεσσαροπούλου.

Παράλληλα, ο Γιώργος Λιάγκας αποκάλυψε μέσα από την εκπομπή του «Πρωινό», ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η δημοφιλής τραγουδίστρια χρειάστηκε ιατρική φροντίδα.

«Δεν είναι η πρώτη φορά που νοσηλεύεται το τελευταίο διάστημα. Πριν από μερικές ημέρες πήγε για εξετάσεις σε ιδιωτικό θεραπευτήριο. Με πήραν τηλέφωνο από το νοσοκομείο, τότε επέλεξα να μην δώσω το θέμα. Δεν είναι η πρώτη φορά που πονάγε στην κοιλιά. Είχε ξαναπάει για εξετάσεις με κοιλιακό άλγος. Οι εξετάσεις δεν έδειξαν κάτι σημαντικό», είπε ο παρουσιαστής του Ant1.

Πηγή: iefimerida.gr