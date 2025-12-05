Χρόνος ανάγνωσης 1’ LIFE STYLE Με αυτά τα 6 κόλπα θα αποφύγετε την χριστουγεννιάτικη «κρίση», σύμφωνα με ειδικούς της ψυχικής υγείας 05-12-2025 09:30 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο Δεκέμβριος είναι εδώ και ήδη το βουνό από τις χριστουγεννιάτικες υποχρεώσεις απειλεί να βγάλει πολλούς knock out. Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ εδώ. Κομβική απόφαση Τσίπρα: Σε ποιους δίνει τα κλειδιά της οικονομίας στη σκιώδη κυβέρνησή του instanews.gr Έκλεισε τα 2 από τα 3 όπλα που ήθελε ο Νίστρουπ menshouse.gr Τα νούμερα δείχνουν Μπογκντάνοβιτς menshouse.gr Σταύρος Φλώρος: Σοβαρή επιπλοκή για τον παίκτη που ακρωτηριάστηκε στο Survivor dailymedia.gr Πέρασε ΠΑΣΟΚ, Τσίπρα, Καρυστιανού: Ποιο κόμμα βγαίνει δεύτερο σε νέα δημοσκόπηση στην Α’ Θεσσαλονίκης instanews.gr Κουίζ γεωγραφίας και ιστορίας: Εάν κάνεις το 10/10 χωρίς βοήθεια, είσαι η απόλυτη αυθεντία του είδους menshouse.gr Έσπασε τα κοντέρ: Η εκπομπή που έκανε μεγαλύτερο ποσοστό τηλεθέασης από τον αγώνα του Μουντιάλ dailymedia.gr Έχει όλο το πακέτο του σύγχρονου οκταριού: Ο αντικαταστάτης του Πινέδα στο Μεξικό άρχισε να συζητιέται menshouse.gr Με αυτά τα 6 κόλπα θα αποφύγετε την χριστουγεννιάτικη «κρίση», σύμφωνα με ειδικούς της ψυχικής υγείας SHARE