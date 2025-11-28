Η αδερφή της Καλομοίρας μπορεί και «ραπάρει»: Το νέο τους βίντεο και η μάχη με τον καρκίνο το 2019

Με αφορμή την Ημέρα των Ευχαριστιών στην Αμερική, η Καλομοίρα βρήκε την ευκαιρία να κάνει με την οικογένειά της τα πιο viral trends του TikTok.

Αν είναι κάτι αυτό που αγαπάει η Καλομοίρα περισσότερο από το τραγούδι είναι η οικογένειά της, γι’ αυτό και κάθε φορά που βρίσκεται με αυτήν η ίδια όχι μόνο ετοιμάζει σούπερ τραπέζια - άλλωστε είναι πολύ καλή και στη μαγειρική όπως έχουμε δει μέσα από βίντεο στα social media της - αλλά βρίσκει και την ευκαιρία να απαθανατίσει αυτές τις στιγμές κάνοντας και διάφορα fun βιντεάκια. Αυτό έκανε και κατά τη διάρκεια της Ημέρας των Ευχαριστιών, η οποία γιορτάζεται στις 27 Νοεμβρίου.

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