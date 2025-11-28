Οικονομόπουλος: «Είμαι παραδομένος στον Χριστό, δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο παρά να κερδίσω την αιώνια ζωή»

Για τη σχέση του με τον Χριστό και τη θρησκεία μίλησε σε συνέντευξή του στον Γιώργο Λιάγκα ο Νίκος Οικονομόπουλος και απόσπασμά της προβλήθηκε σήμερα στο «Πρωινό».

Ο δημοφιλής τραγουδιστής έκανε αναφορά στην προσωπική του ζωή, λέγοντας ότι αφήνει ανοιχτό κάθε ενδεχόμενο για το μέλλον.

«Δεν μου είναι εύκολο να βάλω έναν άνθρωπο στη ζωή μου για πάντα», ανέφερε αρχικά, για να προσθέσει στη συνέχεια: «Η ζωή είναι απρόβλεπτη. Μπορεί εγώ σε ένα μήνα να σου πω ότι έχω γυναίκα και παντρεύομαι».

Σχολιάζοντας μια δημόσια τοποθέτηση για τον Γιώργο Μαζωνάκη, για την οποία ο τραγουδιστής τον είχε ευχαριστήσει, ο Νίκος Οικονομόπουλος μίλησε εκ νέου με πολύ κολακευτικά λόγια για τον «Μαζώ». «Τον αγαπώ τον Γιώργο. Έχει κάνει τη δική του πορεία. Όταν βλέπεις να τον πετροβολούν στα κανάλια και να μην μπορεί να απαντήσει, είναι κρίμα», σημείωσε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην πίστη του, μιλώντας ανοιχτά για τη σχέση του με τον Χριστιανισμό και τη σημασία που έχει στη ζωή του. «Ποιος θα με καταλάβει αν τα πω; Είμαι παραδομένος κυριολεκτικά στον Χριστό. Παραδομένος. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο, παρά να κερδίσω την αιώνια ζωή. Θέλω να γίνω καλύτερος άνθρωπος για να μπορώ να είμαι εκεί. Εκεί που θέλω να πάω. Δεν ξέρω αν το αξίζω, αλλά θέλω να πάω. Δεν με ενδιαφέρει να με κρίνουνε. Το έχω πει 1000 φορές. Δεν με νοιάζει. Βρίστε με όσοι θέλετε. Δεν με ενδιαφέρει. Καθόλου. Καθόλου. Είναι το μοναδικό πράγμα που έχω ένταση, όταν μιλάω. Τρελαίνομαι. Πώς να στο πω;».