Υπάρχουν αμέτρητες λίστες και βραβεία που τιμούν τα καλύτερα εστιατόρια της παγκόσμιας εστίασης, από τον οδηγό Michelin μέχρι τη λίστα World’s 50 Best.

Τα 4 ελληνικά εστιατόρια που μπήκαν στη λίστα με τα 1.000 καλύτερα του κόσμου - Τα δύο στην Αθήνα, ποια είναι