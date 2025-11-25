Η απάντηση του Αντώνη Σρόιτερ για «τη μεταγραφή της χρονιάς»

Τι ανάφερε για τον εαυτό του τότε και τώρα.

Καλεσμένος στο The 2Night Show του Γρηγόρη Αρναούτογλου, ο Αντώνης Σρόιτερ ξεδιπλώνει με έντονη ειλικρίνεια την πορεία του: από τα πρώτα του βήματα στη δημοσιογραφία μέχρι την άνοδο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha.

Μιλάει για τις απροσδόκητες ευκαιρίες που τον έφεραν εκεί, καθώς και για το πώς βλέπει την μετάβαση του.

Διαβάστε εδώ τις αποκαλύψεις για την μεταγραφή του