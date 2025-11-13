Τα ακραία τηλεοπτικά σχόλια για την Ιωάννα Τούνη: Γιατί χάσαμε την ουσία και σχολιάζουμε το θύμα;

Από το σχόλιο του Σταύρου Μπαλάσκα, στον σχολιασμό του Ανδρέα Μικρούτσικου. Γιατί σε μία υπόθεση revenge porn που θα έπρεπε όλους μας να μας ενώσει στην πλευρά του θύματος, σχολιάζουμε την προσωπικότητα της Ιωάννας Τούνη με τόση τοξικότητα;

Ενώ συνεχίζεται η δίκη για το revenge porn της Ιωάννας Τούνη και εκείνη αναζητά δικαιοσύνη και δικαίωση, η κατάσταση ξέφυγε εντελώς στα τηλεοπτικά παράθυρα, με χαρακτηρισμούς όχι απλά ακραίους, αλλά απαράδεκτους να λέγονται δημόσια.

Η Ιωάννα Τούνη μετά την ακροαματική διαδικασία και ενώ η δίκη της για την υπόθεση revenge porn στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων θα συνεχιστεί στις 28 Νοεμβρίου, είχε ζητήσει σε ένα βίντεο 13,5 λεπτών από το προφίλ της στο Instagram, ξανά το προφανές. Δηλαδή δικαιοσύνη και δικαίωση.

