Ο Γιώργος Λιάγκας έστειλε εξώδικο στον Λάκη Λαζόπουλο – «Μόνος σου ματιάζεσαι» απάντησε ο κωμικός

Εξώδικο από τον Γιώργο Λιάγκα έλαβε ο Λάκης Λαζόπουλος, με τον παρουσιαστή του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» να ενημερώνει κοινό και τηλεθεατές για την συγκεκριμένη πράξη από τον γνωστό παρουσιαστή.

Ο Λάκης Λαζόπουλος θέλησε να σχολιάσει με το δικό του σατιρικό ύφος την συγκεκριμένη κίνηση και αφού έδειξε το εξώδικό, στην συνέχεια ανέφερε: «Είναι ένα εξώδικο που μου έστειλε ο Λιάγκας προς συμμόρφωση. Το κοινοποίησε και στην ΕΣΗΕΑ, στην οποία δεν ανήκω. Δεν έκανε το ρεπορτάζ του καλά! Είμαι συγγραφέας, ηθοποιός και σκηνοθέτης!».

Στη συνέχεια, ο γνωστός κωμικός εξήγησε πως δεν είναι δημοσιογράφος και δεν μεταδίδει ειδήσεις, αλλά σχολιάζει γεγονότα που ήδη έχουν παρουσιαστεί στα ΜΜΕ, θέλοντας με αυτό τον τρόπο να διαχωρίσει την θέση του. «Δεν είμαι δημοσιογράφος, δεν έχω πει κανένα νέο εγώ. Δεν αναφέρομαι εγώ σε καινούργια πράγματα. Εγώ αναφέρομαι στις ειδήσεις που λέτε εσείς ότι είναι ειδήσεις».

Απευθυνόμενος στον Γιώργο Λιάγκα, πρόσθεσε με χιούμορ: «Μετά το εξώδικο δεν σε ξεματιάζω. Ποιος σε ματιάζει; Μόνος σου ματιάζεσαι. Αυτοματιάζεσαι. Σταμάτα να αυτοδοξάζεσαι όλη μέρα».

Μέχρι στιγμής, ο Γιώργος Λιάγκας δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια για το περιεχόμενο του εξώδικου ή τους λόγους που το απέστειλε.

