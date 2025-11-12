O Ρουβάς στους κρίκους, o Πετρούνιας στα ύψη και η Μιλλούση στο επίκεντρο για λάθος λόγους

«Τι κοινό έχουν ο Σάκης Ρουβάς και ο Λευτέρης Πετρούνιας;»,μπορεί να αναρωτηθεί κάποιος. Σίγουρα το πάθος και την αφοσίωση που δείχνουν στο επάγγελμα που έχει επιλέξει ο καθένας να κάνει. Υπάρχει όμως, ακόμα ένα κοινό, αφού ο γνωστός τραγουδιστής πριν ασχοληθεί με τη μουσική διέπρεπε στον στίβο και συγκεκριμένα είχε αρκετές διακρίσεις στο άλμα επί κοντώ.
Ίσως λοιπόν, για να θυμηθεί τις εποχές που ήταν αθλητής, ο Σάκης Ρουβάς βρέθηκε στο γυμναστήριο που διατηρεί ο Λευτέρης Πετρούνιας και η Βασιλική Μιλλούση στα Νότια προάστια. Μπορεί να μην δοκιμάστηκε στο άλμα επί κοντώ, αλλά έκανε κρίκους και μια κυβίστηση με ολόσωστη προσγείωση.
