MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Liystor: Το νέο εστιατόριο της Ερμού που στεγάζεται σε ιστορικό αρχοντικό - Με κελάρι και ταράτσα με θέα Ακρόπολη

0
Στην καρδιά της Αθήνας, στο ιστορικό αρχοντικό του Κυριάκου Πιττάκη, βρίσκεται το Liystor, μια νέα γαστρονομική άφιξη που εδώ και λίγους μήνες γεμίζει την Ερμού με γεύσεις και μυρωδιές.

Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ εδώ.

Liystor: Το νέο εστιατόριο της Ερμού που στεγάζεται σε ιστορικό αρχοντικό - Με κελάρι και ταράτσα με θέα Ακρόπολη