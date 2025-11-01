Αποθέωση για τον ΛΕΞ στη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη – «Βούλιαξε» το Καυτανζόγλειο με 40.000 θεατές

Απόψε, Σάββατο (01.11.2025) ο ΛΕΞ δίνει ακόμα μία συναυλία στη γενέτειρά του, τη Θεσσαλονίκη και κατάφερε να «βουλιάξει» το Καυτανζόγλειο στάδιο.

Ο γνωστός ράπερ κατάφερε να γεμίσει τον χώρο και 40.000 άτομα έσπευσαν εκεί για να τον απολαύσουν live. Το voria.gr δημοσίευσε κάποια βίντεο όπου ακούγεται ο ΛΕΞ να ξεσηκώνει από τη σκηνή στους θαυμαστές του και όλοι να τον κινηματογραφούν με τα κινητά τους τηλέφωνα για να κρατήσουν για πάντα τις μοναδικές αυτές στιγμές.

Ο κόσμος τραγουδούσε μαζί του και γινόταν μία παρέα, ενώ η σκηνή είχε πάρει – στην κυριολεξία – φωτιά.

Για μια ακόμη φορά, ο ΛΕΞ κατάφερε να γεμίσει ολόκληρο το στάδιο και να γράψει νέα σελίδα στη μουσική του πορεία.

«Σχετικά με την συναυλία του ΛΕΞ στο Καυτανζόγλειο στις 01.11.25. Οι θύρες του σταδίου θα ανοίξουν στις 4μμ και η συναυλία θα ξεκινήσει μετά τις 9μμ, προκειμένου να έχει εισέλθει το κοινό. Η είσοδος στο αθλητικό κέντρο πραγματοποιείται από την Λεωφ. Αγίου Δημητρίου και την Λεωφ. 3ης Σεπτεμβρίου.

Από τις 12μμ, στον χώρο θα πραγματοποιείται Warm-Up Event, με DJ sets και άλλα happenings. Στο Warm-Up Zone θα λειτουργούν bars, καταστήματα εστίασης, official merchandise stores και box office για αγορά εισιτηρίων.

Τα τελευταία διαθέσιμα εισιτήρια θα πωλούνται μόνο στο εκδοτήριο του Warm-Up Zone από τις 12μμ. Και τα δύο box offices θα εξυπηρετούν επίλυση προβλημάτων εισιτηρίων.

Λόγω μεγάλης προσέλευσης, σας συμβουλεύουμε να μην χρησιμοποιήσετε αυτοκίνητο για την μετάβαση σας στον συναυλιακό χώρο. Οι χώροι στάθμευσης του σταδίου θα παραμείνουν κλειστοί.

Στον συναυλιακό χώρο θα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένη εξέδρα για ΑμεΑ, και άτομα με κινητικές δυσκολίες. Για την είσοδο στην εξέδρα ΑμεΑ απαιτείται εισιτήριο ΑμεΑ και επίδειξη σχετικού εγγράφου κατά τον έλεγχο. Κάθε ΑμεΑ που εισέρχεται επιτρέπεται να έχει μαζί του έναν συνοδό. Ο συνοδός εισέρχεται δωρεάν.

Θα υπάρχει περίπτερο με επίσημο merchandise του ΛΕΞ και αντικείμενα Die Nasty, εντός του σταδίου και στο Warm-Up Zone. Προσοχή στις απομιμήσεις που πωλούνται εκτός του οριοθετημένου χώρου. Οι αγορές θα πραγματοποιούνται με μετρητά ή με πιστωτική κάρτα.

Εντός του σταδίου, περιμετρικά αυτού, και στο Warm-Up Zone θα λειτουργούν καταστήματα με είδη εστίασης (ποτά, αναψυκτικά, φαγητό κ.α.) στα οποία μπορείτε να πραγματοποιείτε αγορές με μετρητά ή με κάρτα», είχε αναφέρει η διοργανώτρια εταιρεία της συναυλίας.

Πηγή: newsit.gr