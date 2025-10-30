Η Κιμ Καρντάσιαν δεν πιστεύει ότι ο άνθρωπος έχει πάει στο φεγγάρι - «Ήταν fake η προσελήνωση του 1969»

Η Κιμ Καρντάσιαν τράβηξε ξανά προσοχή -αυτή τη φορά, με τη δήλωσή της ότι η προσελήνωση του 1969 δεν έγινε ποτέ.

Στο επεισόδιο της Πέμπτης 30 Οκτωβρίου της σειράς «The Kardashians», η 45χρονη τηλεστάρ και επιχειρηματίας τόνισε, πως δεν πιστεύει ότι ο άνθρωπος πάτησε στη Σελήνη, προσπαθώντας μάλιστα να πείσει τη συμπρωταγωνίστριά της στη σειρά «All’s Fair», Σάρα Πόλσον, να υιοθετήσει την ίδια άποψη.

«Σου στέλνω, μέχρι στιγμής, ένα εκατομμύριο άρθρα με τον Μπαζ Όλντριν και... τον άλλο», είπε στην Πόλσον, αναφερόμενη στον αστροναύτη Νιλ Άρμστρονγκ.

«Ναι, κάν' το», αποκρίθηκε η Πόλσον, την ώρα που η Κιμ Καρντάσιαν της περιέγραψε ένα από τα παραδείγματα που θα της έστελνε.

«Αυτή η κοπέλα ρωτάει: "Ποια ήταν η πιο τρομακτική στιγμή;" Και [ο Όλντρν] της απαντά: "Δεν υπήρξε τρομακτική στιγμή, γιατί δεν συνέβη. Θα μπορούσε να ήταν τρομακτική, αλλά δεν ήταν, γιατί δεν συνέβη», λέει η Κιμ Καρντάσιαν για να ισχυριστεί στη συνέχεια, ότι, τώρα που ο αστροναύτης «γέρασε», του ξεφεύγουν σχόλια όπως αυτό. «Γι' αυτό πιστεύω ότι δεν συνέβη», λέει, επιμένοντας στην άποψή της.

Η Πόλσον της είπε ότι θα κάνει μια «τεράστια έρευνα» αφού δει όσα της έστειλε, με την Καρντάσιαν να παραδέχεται στην κάμερα του ριάλιτι, ότι στέλνει στην ηθοποιό «θεωρίες συνωμοσίας συνέχεια».

«Θα πουν ότι είμαι τρελή έτσι κι αλλιώς»

Όταν επέστρεψε στο τροχόσπιτό της, ένας παραγωγός επανήλθε στο θέμα και τη ρώτησε να επιβεβαιώσει ότι δεν πιστεύει πως αστροναύτες περπάτησαν στη Σελήνη.

«Δεν νομίζω ότι πήγαμε. Νομίζω ότι ήταν ψεύτικο», απάντησε η Κιμ. «Έχω δει μερικά βίντεο του Μπαζ Όλντριν όπου μιλάει για το πώς δεν συνέβη. Το λέει συνέχεια πια, στις συνεντεύξεις του», ισχυρίστηκε. Στη συνέχεια εξήγησε μερικούς από τους λόγους που την έχουν πείσει για τη θεωρία συνωμοσίας:

Γνωρίζοντας τι αντιδράσεις θα προκαλέσουν τα σχόλιά της, ένας παραγωγός τη ρώτησε ποια είναι η απάντησή της σε όσους θα τη χαρακτηρίσουν τρελή. «Θα πουν ότι είμαι τρελή έτσι κι αλλιώς», είπε. «Αλλά μπες στο TikTok - δες μόνος σου».

Πηγή: lifo.gr