«Δεν ήμουν απλώς χρήστης αλλά εξαρτημένος και πήγα οικειοθελώς στο ΚΕΘΕΑ να αλλάξω τη ζωή μου»

Ο Προμηθέας Αλειφερόπουλος, ένας από τους πιο επιτυχημένους ηθοποιούς της γενιάς του, προχώρησε σε μια προσωπική εξομολόγηση.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», ο Προμηθέας Αλειφερόπουλος μίλησε για τις καταχρήσεις που έκανε, για το πόσο εξαρτημένος υπήρξε και για το πώς πήρε απόφαση να το αλλάξει αυτό.

«Έχω ιστορία με καταχρήσεις, έβρισκα διεξόδους έτσι. Κάποια στιγμή αποφάσισα ότι πρέπει να σταματήσει αυτό. Ξεκίνησε από τρυφερή ηλικία και συνεχίστηκε μέχρι μεγάλη ηλικία, με μέτρο. Αλλά το μέτρο δεν έβγαζε από τη ζωή μου αυτή την επαφή», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια, αποκάλυψε τη στιγμή που συνειδητοποίησε ότι είχε ανάγκη από στήριξη και ότι δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει μόνος του την κατάσταση: «Σκέφτηκα κάποια στιγμή ότι δεν πάει καλά, αλλά σκέφτηκα και άλλα πράγματα, ότι μουδιάζω, τι ψάχνω… Κάποια στιγμή ζήτησα βοήθεια γι’ αυτό. Πήγα οικειοθελώς στο ΚΕΘΕΑ, ήταν από τις καλύτερες επιλογές που έχω κάνει στη ζωή μου».

«Πάντοτε ήμουν δραστήριος, κι αυτό ήταν η μεγάλη παγίδα, δεν ήμουν το ρεμάλι, ήμουν λειτουργικότατος. Οπότε, αυτό ήταν μεγάλη παγίδα. Ήμουν εξαρτημένος, όχι απλώς χρήστης. Ήθελα να κάνω κεφάλι, κι αυτό είναι σίγουρα εξάρτηση. Αυτό πάει και κάπου βαθύτερα, για να αντέξω τη ζωή, να αντέξω τους άλλους και τον εαυτό μου. Εκεί αρχίζει το πραγματικό πρόβλημα», αποκάλυψε στη συνέχεια.