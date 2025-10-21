Γουάντα Νάρα και Μάξι Λόπεζ συναντήθηκαν ξανά στο MasterChef - «Να συστηθώ; Είμαι η πρώην γυναίκα σου» (vid)

Γουάντα Νάρα και Μάξι Λόπεζ είχαν χωρίσει με άσχημο τρόπο πριν από περίπου δέκα χρόνια, όμως όλα αυτά φαίνεται πως ανήκουν στο παρελθόν.

Το εκρηκτικό μοντέλο και επιχειρηματίας από την Αργεντινή είχε απατήσει τον τότε επιθετικό της Σαμπντόρια με τον κολλητό και συμπαίκτη του Μάουρο Ικάρντι, με συνέπεια η κατάσταση να ξεφύγει.

Τώρα το πρώην ζευγάρι έχει μία τυπική σχέση, για χάρη των τριών παιδιών του, με τη Γουάντα Νάρα να βρίσκεται στα «μαχαίρια» με τον επιθετικό της Γαλατασαράι, έχοντας χωρίσει και μ' αυτόν.

Ο Μάξι Λόπεζ πήγε να διαγωνιστεί στο «MasterChef Celebrity» στην Αργεντινή, στο οποίο είναι παρουσιάστρια η Γουάντα Νάρα, με τη συνύπαρξή τους να έχει αρκετά πειράγματα, χωρίς να ξεφεύγουν με άσχημο τρόπο.

Την πρώτη μέρα του παιχνιδιού, στο καθιερωμένο πέρασμα της παρουσιάστριας από τις κουζίνες των παικτών, το πρώην ζευγάρι είχε έναν διάλογο που παρουσίασε ενδιαφέρον.

«Να συστηθώ; Είμαι η πρώην γυναίκα σου» είπε αρχικά η Γουάντα Νάρα, με τον Μάξι Λόπεζ απλά να γνέφει θετικά.

Η Γουάντα δεν πτοήθηκε και στη συνέχεια ρώτησε: «Πώς νιώθει η γυναίκα σου για τη συμμετοχή σου στο παιχνίδι;», με τον Λόπεζ να της απαντά: «Όπως θα ένιωθες και εσύ».

Η παρουσιάστρια δεν σταμάτησε εκεί και έκανε τα «παράπονά» της: «Έχω πολλά παράπονα από εσένα, βρήκες άλλη γυναίκα, πιο όμορφη, πιο ψηλή και πιο αδύνατη από εμένα», με τους δύο τους να ξεσπούν σε γέλια.

«Έμαθες να μαγειρεύεις ή ακόμα τρως κατεψυγμένα φαγητά;»



Νωρίτερα, κατά την πρώτη γνωριμία μεταξύ των παικτών, ο Μάξι Λόπεζ παρουσίασε τον εαυτό του, με τη Γουάντα Νάρα να τον ρωτά, με αρκετή δόση χιούμορ: «Έμαθες να μαγειρεύεις ή ακόμα τρως κατεψυγμένα φαγητά;».

Άπαντες ξέσπασαν σε γέλια, με την παρουσιάστρια να διευκρινίζει: «Όταν ήμασταν παντρεμένοι και δεν προλάβαινα να μαγειρέψω, τρώγαμε κατεψυγμένα».

Ο Αργεντινός παλαίμαχος ποδοσφαιριστής γέλασε κι αυτός, απαντώντας ότι η νέα του σύζυγος τού έχει μάθει τα μυστικά της κουζίνας.

Σε επόμενη δοκιμασία, ο Μάξι Λόπεζ επέλεξε να φτιάξει μία παραδοσιακή συνταγή της Αργεντινής, την Μποντιόλα.

Όταν ένας κριτής τον ρώτησε πώς θα ονόμαζε το πιάτο του, εκείνος απάντησε «Η Μποντιόλα της Γουάντα», με αποτέλεσμα αρκετοί να ξεσπάσουν σε γέλια.

Όσον αφορά τη Γουάντα, χαμογέλασε, εξηγώντας ότι είναι ένα φαγητό που έφτιαχνε όταν ήταν παντρεμένοι.

Πηγή: iefimerida.gr