MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Umami: Τι είναι η «πέμπτη γεύση» και πώς την πετυχαίνουμε στα φαγητά μας

0
Οι Ιάπωνες το λένε umami (ουμάμι) και είναι η νοστιμιά που προκύπτει από τον τέλειο συνδυασμό των επιμέρους γεύσεων και των υλικών ενός πιάτου.

Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ εδώ.

Umami: Τι είναι η «πέμπτη γεύση» και πώς την πετυχαίνουμε στα φαγητά μας