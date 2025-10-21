Umami: Τι είναι η «πέμπτη γεύση» και πώς την πετυχαίνουμε στα φαγητά μας

Οι Ιάπωνες το λένε umami (ουμάμι) και είναι η νοστιμιά που προκύπτει από τον τέλειο συνδυασμό των επιμέρους γεύσεων και των υλικών ενός πιάτου.

Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ εδώ.