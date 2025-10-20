Ελένη Βουλγαράκη: «Οι influencers δεν τα κλέβουν από κανέναν»

Δηλώσεις στην κάμερα του «Πρωινού» στον ANT1 έκανε η Ελένη Βουλγαράκη, με την ραδιοφωνική παραγωγό να αναφέρεται σε διάφορα θέματα, μεταξύ άλλων και για τον Φώτη Ιωαννίδη.

Ο λόγος έχει να κάνει με την μεταγραφή του συντρόφου της στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας, με την Ελένη Βουλγαράκη να τονίζει πως έχει προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες της ζωής της, ενώ παράλληλα αποκάλυψε πως πηγαινοέρχεται ανάμεσα στην χώρα μας και την Πορτογαλία.

«Περνάω καλά. Περίμενα να είναι περισσότερο ήρεμα, δεν είναι και τόσο, αλλά εντάξει. Έχω προσαρμοστεί στο πρόγραμμα που έχω αυτή την περίοδο στη ζωή μου. Πηγαινοέρχομαι και όλα καλά», ανέφερε χαρακτηριστικά η Ελένη Βουλγαράκη.

Παράλληλα, η ίδια κλήθηκε να μιλήσει και για τους influecners για τους οποίους υποστήριξε:

«Δεν είναι κακό ούτε περίεργο που υπάρχουν influencers που πληρώνονται, πληρώνουν και το ΦΠΑ τους όλοι, όλοι μας, γιατί όλοι κάνουμε δουλειές στα social media.

Υπάρχουν άνθρωποι που πληρώνονται πολύ καλά γι’ αυτό που διαφημίζουν, γιατί οι εταιρείες τούς εμπιστεύονται και τους τα δίνουν. Δεν τα κλέβουν από κανέναν. Άρα κάτι κάνουν καλά».

Πηγή: newsit.gr