Στάνκογλου: «Όταν ο πατέρας μου με έπιασε με τσιγάρο και με είδε σε κλούβα πριν από ματς του Παναθηναϊκού» (vid)

Με εξομολογητική διάθεση και κάνοντας μια αναδρομή στη ζωή και στην καριέρα του, ο Γιάννης Στάνκογλου μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για όσα έχουν αλλάξει στη ζωή του μετά τον χωρισμό του, για τη σχέση του με τον πατέρα του αλλά και την κρίση ηλικίας που πέρασε στα 50 του.

Καλεσμένος στο “The 2Night Show” της Τρίτης (14/10), ο γνωστός ηθοποιός εκμυστηρεύτηκε πως η ωραιότερη περίοδος της ζωής του ήταν τα δύο χρόνια που ζούσε στη Νέα Υόρκη, όταν τελείωσε τη δραματική σχολή και πριν κάνει ακόμα τα πρώτα του βήματα στην υποκριτική στην Ελλάδα.

“Έχω περάσει δεκαετίες που η κάθε μία έχει τη δική της γλύκα, τις δικές της εμπειρίες”, πρόσθεσε, ενώ αποκάλυψε πως πέρασε κρίση ηλικίας στα 50 του.

“Στα 50 δεν ένιωθα ότι ήμουν δυνατός όπως κάποτε, δεν είχα την ίδια όρεξη να βγω, έλεγα ότι θα κάτσω σπίτι, αυτό δεν το έκανα ποτέ στη ζωή μου”, είπε μεταξύ άλλων και στάθηκε στον ρόλο της πατρότητας και όσα έχουν αλλάξει τα τελευταία χρόνια.

“Με δύο παιδιά αλλάζει η πραγματικότητα και η καθημερινότητά σου, θεωρώ όμως ότι δεν έχω αλλάξει και πάρα πολύ, αλλά σίγουρα έχει να κάνει με τα παιδιά. Για παράδειγμα εκεί που δεν μαγείρευα, τώρα μαγειρεύω και για δυο παιδιά, για τους φίλους τους πολύ συχνά… Δεν είναι ότι θα φτιάξω ένα γρήγορο πιάτο για μένα και θα φύγω από το σπίτι. Είναι αλλιώς οι χρόνοι”, εξήγησε.

Μίλησε όμως και για τη σχέση του με τον δικό του πατέρα, με τον οποίο όπως είπε, είχαν πολλές κόντρες ειδικά την περίοδο της εφηβείας του.

“Είχαμε πάρα πολλές κόντρες και στην προεφηβεία και στην εφηβεία. Από το να με πιάσει να καπνίζω στο μπιλιαρδάδικο μέχρι να με δει σε κλούβα της αστυνομίας, πριν από αγώνα του Παναθηναϊκού. Είχα πολλές ελευθερίες. Η αγάπη έπαιξε τον μεγαλύτερο ρόλο για να μην κατρακυλήσω“, δήλωσε ο ηθοποιός.

Ο Γιάννης Στάνκογλου στάθηκε και στην αλλαγή που συντελέστηκε στον χώρο του θεάματος μετά τις καταγγελίες και τις αποκαλύψεις σχετικά με το κίνημα MeToo, αναφέροντας πως η αλλαγή ήταν μεγάλη. Ωστόσο, όπως σχολίασε, “έχει χαθεί το χιούμορ γιατί είσαι πιο προσεκτικός στο τι θα πεις, αλλά έχει να κάνει με το ποιος είσαι και πώς μεταφέρεις αυτό που θες να πεις”.

Πάντως ο ίδιος δεν διστάζει να πάρει θέση και να αντιπαρατεθεί με όσους προσβάλλουν συναδέλφους του, λέγοντας πως έχει τσακωθεί με σκηνοθέτες που πρόσβαλαν άλλους ηθοποιούς. “Δεν θα το αφήσω έτσι, δεν μου αρέσει να το βλέπω. Προς το παρόν δεν μου έχει στοιχίσει, δεν ξέρω αν θα συμβεί αργότερα”, κατέληξε.

Πηγή: news247.gr