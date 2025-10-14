Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ εδώ .

Η ηθοποιός Άννα Κυριακού έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών.

Άννα Κυριακού, οι ρόλοι της ζωής της: Από το πλευρό της Βλαχοπούλου και τον Ζορμπά, στην αγαπημένη «θεία» της ελληνικής TV