Κώστας Φραγκολιάς: «Συνήθως δέχομαι φλερτ από άνδρες, έχουν ξεφύγει λίγο τα αγόρια»

Ο Κώστας Φραγκολιάς μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ» σχολιάζοντας την πρόσφατη δήλωσή του για την αμοιβή του στο Happy Day, αλλά και το φλερτ που δέχεται στα social media.

Όπως αποκάλυψε ο Κώστας Φραγκολιάς, τα περισσότερα μηνύματα που δέχεται είναι από τους άνδρες, με τον παρουσιαστή να αναφέρει: «Η Σταματίνα δεν μου είπε κάτι για την ατάκα μου, ότι δεν είμαστε οι πιο ακριβοπληρωμένοι.

Μέσω social κάτι γίνεται με το φλερτ, γίνεται μια ελαφριά προσέγγιση, αλλά εγώ τα “καθαρίζω” αυτά από νωρίς. Συνήθως το φλερτ είναι από άντρες, έχουν ξεφύγει λίγο τα αγόρια», είπε ο Κώστας Φραγκολιάς.

«Μου αρέσει πολύ όταν έρχονται μητέρες και μου λένε ότι μακάρι ο γιος τους να μου μοιάσει», είπε ο Κώστας Φραγκολιάς στην κάμερα του Open.

Πηγή: newsit.gr