Χαμός με τη γυμνή φωτογραφία της Ματσούκα - «Ποιος θα το περίμενε;» (vid)

Η Δήμητρα Ματσούκα μίλησε για την πρόσφατη γυμνή φωτογραφία της που προκάλεσε έντονη συζήτηση στα social media, εκφράζοντας την έκπληξή της για την αντίδραση του κοινού.

Η κάμερα της εκπομπής Happy Day τη συνάντησε κατά τη διάρκεια της φωτογράφησης για τη νέα θεατρική παράσταση «Η Κόμισσα της Φάμπρικας». Η ηθοποιός μίλησε για τη ζωή της, τις επιλογές της και τη φωτογραφία από τη Νέα Υόρκη που συζητήθηκε τόσο πολύ.

Αναφερόμενη στην ανάρτησή της, όπου ποζάρει γυμνή με γυρισμένη πλάτη στον φακό, η ηθοποιός σχολίασε: «Αφού σε αυτή την εποχή, όπου δεν υπάρχουν όρια, μια πλάτη μπορεί να προκαλέσει τόσο μεγάλη αίσθηση, τι να πω; Ποιος το περίμενε;».

Η κάμερα της εκπομπής Happy Day τη συνάντησε κατά τη διάρκεια της φωτογράφησης για τη νέα θεατρική παράσταση «Η Κόμισσα της Φάμπρικας». Η ηθοποιός μίλησε για τη ζωή της, τις επιλογές της και τη φωτογραφία από τη Νέα Υόρκη που συζητήθηκε τόσο πολύ.

Αναφερόμενη στην ανάρτησή της, όπου ποζάρει γυμνή με γυρισμένη πλάτη στον φακό, η ηθοποιός σχολίασε: «Αφού σε αυτή την εποχή, όπου δεν υπάρχουν όρια, μια πλάτη μπορεί να προκαλέσει τόσο μεγάλη αίσθηση, τι να πω; Ποιος το περίμενε;».

Πηγή: dnews.gr