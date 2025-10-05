Γιώργος Λιάγκας: «Λέω να μαζευτείτε και να ψηφίσετε, πότε θα μιλάω, πόσο θα μιλάω και πού θα μιλάω»

Ο Γιώργος Λιάγκας ξέαπασε μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσαν τα λόγια του, αναφορικά με τις δηλώσεις που έκανε προ ημερών η διευθύντρια προγράμματος της ΕΡΤ.

Με μια ανάρτηση στα social media, ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής στέλνει τα δικά του μηνύματα σε όσους έκαναν κριτική στην τοποθέτησή του.

O Γιώργος Λιάγκας πριν από λίγες ημέρες είχε ένα έντονο ξέσπασμα με αφορμή την πρόσφατη συνέντευξη της Μαρίας Κοζάκου την οποία παραχώρησε στην εκπομπή της ΕΡΤ, «Στούντιο 4». Συγκεκριμένα, η διευθύντρια προγράμματος της ΕΡΤ, μεταξύ άλλων σχολίασε τα νούμερα τηλεθέασης του καναλιού, λέγοντας πως «Η δημόσια τηλεόραση δεν έχει αυτοσκοπό την τηλεθέαση. Δεν τους νοιάζει».

Σε άλλο σημείο, είπε: «Εμάς μας ενδιαφέρει να είμαστε υπερήφανοι για τη δουλειά που κάνουμε. Πρώτη μας προτεραιότητα είναι το ήθος και η αισθητική, αν πάει και πολύ καλά είμαστε χαρούμενοι». Τα λόγια αυτά, προκάλεσαν την αντίδραση του παρουσιαστή, μέσα από την εκπομπή που παρουσιάζει στον ΑΝΤ1.

Οι δηλώσεις του συζητήθηκαν έντονα το Σαββατοκύριακο σε πολλές ψυχαγωγικές εκπομπές, με παρουσιάστριες όπως η Σίσσυ Χρηστίδου να τονίζουν πως «την ίδια στάση που κρατά για τον εαυτό του θα έπρεπε να κρατά και για τους άλλους». Από την πλευρά της, στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού σχολιάστηκε ότι το ξέσπασμά του «μοιάζει με στημένη παράσταση με ρόλους».

Ο Γιώργος Λιάγκας αποφάσισε να απαντήσει με ανάρτησή του: «Παιδιά μην τσακώνεστε!!! Λέω να μαζευτείτε και να ψηφίσετε…πότε θα μιλάω, πόσο θα μιλάω, πού θα μιλάω και τι ακριβώς θέλετε να λέω. Και ενημερώστε με. Κάτι δικά μου» έγραψε ο παρουσιαστής.

Η ανάρτηση του Γιώργου Λιάγκα:

Στην εκπομπή του MEGA, «Χαμογέλα και Πάλι», το πρωί του Σαββάτου 4 Οκτωβρίου, σχολιάστηκε έντονα το ξέσπασμα που είχε ο Γιώργος Λιάγκας, με την Σίσσυ Χρηστίδου, να παίρνει τον λόγο και αναφέρει πως συμφωνεί με τον παρουσιαστή μέχρι ενός σημείου, ωστόσο διαφωνεί στο ότι δεν σέβεται και εκείνος την επιθυμία των υπόλοιπων επωνύμων να μιλούν όταν δεν θέλουν.

Πηγή: newsit.gr