Γιώργος Μαζωνάκης: Η τρυφερή στιγμή στα γυρίσματα του «The Voice» - Πήρε μωρό στην αγκαλιά και το τάισε με μπιμπερό

Μια ιδιαίτερα ανθρώπινη και τρυφερή στιγμή καταγράφηκε στα γυρίσματα του 11ου κύκκλου του δημοφιλούς μουσικού talent show «The Voice», με πρωταγωνιστή τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Ο γνωστός τραγουδιστής και coach της εκπομπής δεν δίστασε να πάρει στην αγκαλιά του ένα μωρό που βρέθηκε στο πλατό και, μάλιστα, το τάισε με το μπιμπερό του, σκορπίζοντας χαμόγελα σε όλους τους παρευρισκόμενους.

Το περιστατικό παρουσιάστηκε σε απόσπασμα που προβλήθηκε στην εκπομπή «Το ‘Χουμε» του ΣΚΑΙ, με τον Γιώργο Μαζωνάκη να δείχνει ιδιαίτερα ευδιάθετος και προσιτός, κάνοντας μια αυθόρμητη κίνηση που κέρδισε τις εντυπώσεις. Η σκηνή αυτή αναμένεται να προβληθεί στο επόμενο επεισόδιο του «The Voice».

Όπως ήταν φυσικό, η εικόνα του τραγουδιστή να φροντίζει ένα μωρό προκάλεσε συγκίνηση και χαμόγελα στο πλατό, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά την αυθεντική και ανθρώπινη πλευρά του, πέρα από τη μουσική και την τηλεόραση.

Πηγή: ethnos.gr