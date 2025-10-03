Ο Λάκης Γαβαλάς έχει προετοιμάσει τα πάντα για την κηδεία του: «Θέλω να παίζει το “Ανεπανάληπτος”» (vids)

Ο Λάκης Γαβαλάς, σε μια de profundis συνέντευξή του, αποκάλυψε με κάθε λεπτομέρεια το πώς φαντάζεται την τελευταία του πράξη, επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά τον ιδιαίτερο και αντισυμβατικό χαρακτήρα του.

Μιλώντας ανοιχτά στον Σταύρο Θεοδωράκη για την εκπομπή “Πρωταγωνιστές”, η οποία θα προβληθεί απόψε, ο σχεδιαστής έδειξε ότι έχει ήδη προνοήσει για τη στιγμή της αποχώρησής του, χωρίς να αφήσει τίποτα στην τύχη.

Η τεφροδόχος “Le Glamour” και ο Κορινθιακός

Η πιο εντυπωσιακή αποκάλυψη του Λάκη Γαβαλά αφορά στην τεφροδόχο του, την οποία έχει ήδη σχεδιάσει.

«Ήθελα να αφήσω μια παρακαταθήκη. Έχω πει ότι η στάχτη μου που θα είναι σε αυτή την τεφροδόχο – αυτό το L.G θα πει Le Glamour – θα πεταχτεί στον Κορινθιακό και θέλω να με συνοδεύει το τραγούδι του Τόλη “Ανεπανάληπτος”», εξομολογήθηκε ο ίδιος.

Η επιλογή του τραγουδιού του Τόλη Βοσκόπουλου δεν είναι τυχαία, καθώς, όπως είχε δηλώσει και παλαιότερα, θέλει να φύγει αφήνοντας μια νότα εγωισμού και μοναδικότητας: «Θα ήθελα να ακούγεται το τραγούδι του Τόλη Βοσκόπουλου που λέει «ανεπανάληπτος» γιατί ας… μ’ αφήσει να είμαι εγωιστής φεύγοντας και να λέω ότι είμαι ανεπανάληπτος! Αφού δεν το είπα στη ζωή».

Χρώμα και νταούλια: Το dress code της κηδείας

Ο Λάκης Γαβαλάς, πιστός στην αισθητική του, έχει ήδη καθορίσει το ύφος της κηδείας του. Όπως έχει ξεκαθαρίσει, η τελετή δεν πρόκειται να είναι μία «μαύρη» υπόθεση.

«Το μαύρο χρώμα δεν «παίζει» στη δική μου κηδεία! Θα υπάρχει τρομερή παλέτα χρωμάτων. Color blocking θα υπάρχει», είχε δηλώσει παλαιότερα, προσθέτοντας με χαρακτηριστικό τρόπο: «Θέλω πολύ νταούλι στην κηδεία μου!».

