Βασίλης Μπισμπίκης: «Η κατάθεσή του στην Τροχαία Κηφισιάς – Άφησα τα στοιχεία μου σε διαφημιστικό φυλλάδιο»

Την ώρα που οι έρευνες της Αστυνομίας είναι σε πλήρη εξέλιξη για το απίστευτο συμβάν με τον ηθοποιός Βασίλη Μπισμπίκη, τα όσα κατέθεσε στους αξιωματικούς της Τροχαίας Κηφισιάς ο ίδιος, δεν φωτίζουν την υπόθεση.

Σύμφωνα με την κατάθεση του Βασίλη Μπισμπίκη, που παρουσιάζει το newsit.gr: “Ξημερώματα Σαββάτου στις περίπου 5:30 καθώς επέστρεφε στο σπίτι μου έχασα τον έλεγχο, γλίστρησε και προσέκρουσε σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα και σε μαντρότοιχο».

«Κατέβηκα κάτω και διαπίστωσα ότι υπήρχαν υλικές ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα. Δεν υπήρχε κανένας στο σημείο και λόγω της ώρας άφησα ένα χαρτάκι με τα στοιχεία μου. Δεν είχα λευκή σελίδα και χρησιμοποίησε ένα διαφημιστικό φυλλάδιο. Λίγες ώρες αργότερα όταν ξύπνησα επικοινώνησα με τη συνεργάτιδά μου (αναφέρει το όνομα της συνεργάτιδας του) να επικοινωνήσει με το Α. Τ. Φιλοθέης και να ενημερώσει για το συμβάν. Όπως και έκανε και άφησε τα στοιχεία μου σε περίπτωση που κάποιος από τους ιδιοκτήτες των οχημάτων με αναζητήσει. Αμέσως μετά το τηλεφώνημα κάλεσε ο ίδιος την ασφαλιστική και δήλωσα το τροχαίο. Μόλις με κάλεσαν από την Τροχαία της Κηφισιάς προσήλθα αμέσως τίποτα άλλο δεν έχω να δηλώσω».

Η νομική άποψη

Ο κ. Μιλτιάδης Ζησίδης, δικηγόρος του Βασίλη Μπισμπίκη τονιζει στο newsit.gr: “Τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης είναι τα εξής:

1) γύρω στις 5.30 ξημερώματα Σαββάτου ο κ Μπισμπίκης προκάλεσε υλικές ζημιές σε 2 αυτοκίνητα και σε παρακείμενο τοιχίο.

2) Λίγες ώρες μετά το ατύχημα εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο κάλεσε την πλησιέστερη αστυνομική αρχή δηλαδή το ΑΤ Φιλοθέης και ενημέρωσε για το ατύχημα δίνοντας τα στοιχεία του κ. Μπισμπίκη ως υπαίτιου οδηγού, ενώ κατόπιν συστάσεως του αστυνομικού, επειδή επρόκειτο μόνο για υλικές ζημιές, της πρότεινε να καλέσει συναφώς την ασφαλιστική εταιρία του κ. Μπισμπίκη για την αναγγελία του ατυχήματος κ.ο.κ. .

3) Αμέσως μετά το ανωτέρω τηλεφώνημα, έγινε (γραπτή) δήλωση στην ασφαλιστική εταιρία προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία των αποζημιώσεων

4) όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνονται από μη αμφισβητούμενα έγγραφα.

Η ενημέρωση της Αστυνομίας (αλλά και της ασφαλιστική εταιρίας) έγινε εντός των 24ωρών που προβλέπει ο νόμος στο αρ. 47 του Κ.Ο.Κ., για τις περιπτώσεις ατυχημάτων στα οποία προκλήθηκαν μόνον υλικές ζημιές.

