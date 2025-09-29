Νίκος Μουρατίδης για Γλυκερία: «Δεν καταλαβαίνω γιατί πήγε να τραγουδήσει στο Ισραήλ»

«Η Γλυκερία δεν έπρεπε να πάει στο Ισραήλ», ξεκαθάρισε ο Νίκος Μουρατίδης.

Συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» έδωσε την Δευτέρα (29.09.2025) ο Νίκος Μουρατίδης, σχολιάζοντας τα πιο επίκαιρα πρόσωπα της εγχώριας μουσικής σκηνής. Μεταξύ άλλων, ο γνωστός ραδιοφωνικός παραγωγός αναφέρθηκε στη Γλυκερία, στη Μαρινέλλα, στην Πάολα αλλά και στη Ζόζεφιν, με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο.

«Η Μαρινέλλα ήταν τότε η μεγάλη ντίβα της δισκογραφικής εταιρείας και δεν ερχόταν ποτέ εκεί. Κάποια στιγμή έγινε ένα θέμα για ένα εξώφυλλο, είπα τη γνώμη μου και της μεταφέρθηκε. Τότε είπε: για πέστε του να έρθει να τον γνωρίσω. Από τότε γνωριστήκαμε και είμαστε πολύ αγαπημένοι», είπε αρχικά ο Νίκος Μουρατίδης.

Και πρόσθεσε: «Η Μαρινέλλα είναι λαϊκός άνθρωπος στη βάση της, ένας ταύρος».

Για την γνωστή ερμηνεύτρια Γλυκερία και τα όσα ακούστηκαν γύρω από το όνομά της, για τη συναυλία που επέλεξε να δώσει στο Ισραήλ εν μέσω πολέμου με τη Χαμάς στη Γάζα, τόνισε: «Η Γλυκερία δεν έπρεπε να πάει στο Ισραήλ. Δεν καταλαβαίνω γιατί το έκανε και το χειρότερο είναι ότι, με το που της την “έπεσαν”, βγήκε και είπε: Θα πάω να τραγουδήσω όπου θέλω. Άρα εν πλήρη συνείδησή της το έκανε».

«Η Κατερίνα Λιόλιου δεν είναι του στυλ μου. Η Ζόζεφιν δεν έχει φωνή, είναι άφωνη εντελώς. Υπήρχε μία εποχή που πήγαινες στις δισκογραφικές και σε ρωτούσαν “Πάολα έχεις;”. Έψαχναν όλοι Πάολες και μετά να τες, βγήκαν όλες. […]

Η Αναστασία έχει ένα ιδιαίτερο στυλ, γι’ αυτό και από την πρώτη στιγμή έκανε ένα τσακ και το κέρδισε», κατέληξε ο Νίκος Μουρατίδης.

Πηγή: newsit.gr