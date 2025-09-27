Ο Γιώργος Μαζωνάκης πόζαρε στο Instagram ημίγυμνος, φορώντας μόνο μία πετσέτα

Ύστερα από την περιπέτεια που είχε τον προηγούμενο Αύγουστο που μπήκε ακούσια στο Δρομοκαΐτειο ύστερα από εισαγγελική παρέμβαση ο γνωστός τραγουδιστής έχει κάνει restart και επικεντρώνεται σε πράγματα που αγαπάει. Μάλιστα, το βράδυ του Σαββάτου (27.09.2025) ο Γιώργος Μαζωνάκης επιστρέφει και τηλεοπτικά μέσω του «Τhe Voice».
Μερικές ώρες πριν από την πρεμιέρα του μουσικού διαγωνισμού του ΣΚΑΪ ο γνωστός καλλιτέχνης μοιράστηκε μία άκρως αποκαλυπτική φωτογραφία στο Instagram. Για την ακρίβεια, ο Γιώργος Μαζωνάκης δημοσίευσε μία πόζα στην οποία ο ίδιος είναι καθισμένος σε ένα κρεβάτι και φοράει μόνο μία πετσέτα στη μέση του.
«Πετσετέ», έγραψε λακωνικά στη λεζάντα της φωτογραφίας του ο Γιώργος Μαζωνάκης.
Πρόσφατα, ο Γιώργος Μαζωνάκης μοιράστηκε δύο video από το σπίτι του, ερμηνεύοντας ένα γνωστό τραγούδι των Τάκη Χατζή και Μαρινέλλας, δείχνοντας πως θέλει να ξεπεράσει τις δυσκολίες που αντιμετώπισε.
Σημειώνεται ότι η 11η σεζόν του «The Voice» επιστρέφει στον ΣΚΑΪ και θα μεταδίδεται φέτος κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 21:00 και καλεσμένη στην πρεμιέρα θα είναι η Klavdia.Ο παρουσιαστής Γιώργος Καπουτζίδης και οι coaches, o Πάνος Μουζουράκης, o Χρήστος Μάστορας, o Γιώργος Μαζωνάκης και η Έλενα Παπαρίζου, παίρνουν τις θέσεις τους και ρίχνονται στη… μάχη για την αναζήτηση της καλύτερης φωνής της Ελλάδος.
Πηγή: newsit.gr