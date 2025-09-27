Ο Γιώργος Μαζωνάκης πόζαρε στο Instagram ημίγυμνος, φορώντας μόνο μία πετσέτα

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι ένας από τους πιο αγαπητούς καλλιτέχνες της γενιάς του που δε διστάζει κατά καιρούς να ξαφνιάζει ευχάριστα τους θαυμαστές του, μοιράζοντας φωτογραφικό υλικό από τη ζωή του.

Ύστερα από την περιπέτεια που είχε τον προηγούμενο Αύγουστο που μπήκε ακούσια στο Δρομοκαΐτειο ύστερα από εισαγγελική παρέμβαση ο γνωστός τραγουδιστής έχει κάνει restart και επικεντρώνεται σε πράγματα που αγαπάει. Μάλιστα, το βράδυ του Σαββάτου (27.09.2025) ο Γιώργος Μαζωνάκης επιστρέφει και τηλεοπτικά μέσω του «Τhe Voice».

Μερικές ώρες πριν από την πρεμιέρα του μουσικού διαγωνισμού του ΣΚΑΪ ο γνωστός καλλιτέχνης μοιράστηκε μία άκρως αποκαλυπτική φωτογραφία στο Instagram. Για την ακρίβεια, ο Γιώργος Μαζωνάκης δημοσίευσε μία πόζα στην οποία ο ίδιος είναι καθισμένος σε ένα κρεβάτι και φοράει μόνο μία πετσέτα στη μέση του.

«Πετσετέ», έγραψε λακωνικά στη λεζάντα της φωτογραφίας του ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Πρόσφατα, ο Γιώργος Μαζωνάκης μοιράστηκε δύο video από το σπίτι του, ερμηνεύοντας ένα γνωστό τραγούδι των Τάκη Χατζή και Μαρινέλλας, δείχνοντας πως θέλει να ξεπεράσει τις δυσκολίες που αντιμετώπισε.

Σημειώνεται ότι η 11η σεζόν του «The Voice» επιστρέφει στον ΣΚΑΪ και θα μεταδίδεται φέτος κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 21:00 και καλεσμένη στην πρεμιέρα θα είναι η Klavdia.Ο παρουσιαστής Γιώργος Καπουτζίδης και οι coaches, o Πάνος Μουζουράκης, o Χρήστος Μάστορας, o Γιώργος Μαζωνάκης και η Έλενα Παπαρίζου, παίρνουν τις θέσεις τους και ρίχνονται στη… μάχη για την αναζήτηση της καλύτερης φωνής της Ελλάδος.

Πηγή: newsit.gr