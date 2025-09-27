Η Ναταλία Λιονάκη σπάει τη σιωπή της: «Είναι στις προσευχές μου η κατά σάρκα μητέρα μου»

Για πρώτη φορά η Ναταλία Λιονάκη σπάει τη σιωπή της και απαντάει στη μητέρα της, η οποία έχει εναντιωθεί δημοσίως κατά της απόφασή της να γίνει μοναχή.

Η πρώην ηθοποιός, που πλέον ονομάζεται μοναχή Φεβρωνία και ζει σε μοναστήρι στην Κένυα, θέλησε να μιλήσει για τη μητέρα της, η οποία σε πρόσφατες δηλώσεις της στην εκπομπή «Το πρωινό» αναφέρθηκε στην Ναταλία Λιονάκη, αποκαλύπτοντας ότι η κόρη της τής είχε αποκρύψει την απόφασή της να μονάσει.

Λίγες ημέρες μετά το ξέσπασμα της μητέρας της, ο πρεσβύτερος ιερέας πατέρας Τιμόθεος που βρίσκεται στην Κένυα μαζί με την αδελφή Φεβρωνία μίλησε στην εκπομπή «Weekend Live» το μεσημέρι του Σαββάτου (27.09.2025), μεταφέροντας και κάποια λόγια της πρώην ηθοποιού προς τη μητέρα της.

«Μετά λύπης πληροφορηθήκαμε πως τις τελευταίες ημέρες γίνεται συζήτησις εις την ελληνικήν δημόσια σφαίρα με επίδικο το δικαίωμα ενός ανθρώπου και δη μιας γυναίκας να ακολουθήσει την κλήση της και να αφοσιωθεί στο θέλημα του Θεού. Η κυρία Τζένη Λιονάκη, κατά σάρκα μητέρα της Μοναχής Φεβρωνίας, την οποία γνωρίζω, τιμώ και εν χριστώ αγαπώ, προέβη σε άνευ προηγουμένου χαρακτηρισμούς καταφερόμενο εναντίον της πεμπτουσίας της ορθόδοξου πίστεως ήτοι του μοναχισμού. Πληροφορηθείσα η αδελφή Φεβρωνία περί της ασχήμιας αυτής εξέφρασε τη θλίψη της και ανέφερε πως “είναι στις προσευχές μου η κατά σάρκα μητέρα μου”», ήταν η δήλωσε του ιερέα και της Ναταλίας Λιονάκη.

Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη (24.09.2025) η Τζένη Λιονάκη είχε εκφράσει στην εκπομπή «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1 την πίκρα της για την κόρη της.

«Εμένα δεν μου είπε ποτέ ότι θα γίνει καλόγρια, φόραγε μαύρα και όταν τη ρωτούσα γιατί τα φόραγε μου έλεγε “έτσι μου αρέσει να φοράω μαύρα”. Της έλεγα “δεν θα γίνει καλόγρια;” και μου έλεγε “όχι”. Εμένα μου το ανακοίνωσε τηλεφωνικώς, παραμονή Χριστουγέννων του 2015. Της είχα πει “το σκέφτηκες καλά παιδί μου;” και μου είχε πει “ναι”. Της είχα πει “να ‘σαι καλά, είσαι σε ηλικία που επιλέγεις, εύχομαι να μην το μετανιώσεις”. Αν ξαναγεννηθώ δεν θα ξαναπαντρευτώ, ούτε θα κάνω παιδί. Γιατί αν μεγαλώνεις ένα παιδί με τόση αγάπη, με τα πάντα, η ψυχή δεν έχει αίμα, εγώ και το αίμα της ψυχής μου της το είχα προσφέρει. Ξαφνικά και χωρίς να σου πει τίποτα εξαφανίζεται από τη ζωή σου. Εγώ έχω κόρη; Είχα ποτέ κόρη;», είχε αναφέρει μεταξύ άλλων η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη.

Πηγή: newsit.gr