«Loaded Water»: Η νέα τάση του TikTok για το νερό - Τι λένε οι ειδικοί

Η τελευταία τάση στο TikTok για την ενυδάτωση είναι το «loaded water», δηλαδή νερό εμπλουτισμένο με επιπλέον συστατικά που υπόσχονται να μειώσουν την επιθυμία για ζάχαρη και να βοηθήσουν στην απώλεια βάρους.

Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ εδώ.